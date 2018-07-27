"Dünyada her yıl 20 milyon kişiye Hepatit E virüsü bulaşıyor"

İSTANBUL, (DHA)-HEPATİT E virüsünün dünyada yaklaşık her yıl 20 milyon insana bulaştığını belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünden Uzm. Dr. Selda Aydın, "Toplam 3 milyon kişi de ise bu hastalık belirtileri ortaya çıkıyor ve 55 bin kişiye yakın hasta maalesef kaybediliyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hepatit Birliği tarafından “Dünya Hepatit Günü” olarak belirlenen 28 Temmuz’da, kamuoyunun dikkati hepatit hastalıklarına çekiliyor. Günün anlam ve önemine dair Hepatit ve aşılama hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Selda Aydın; “Karaciğer hücrelerinin mikroorganizmalar tarafından işgal edilmesine ve hücrelerin bundan zarar görmesine yol açan Hepatit virüsünden korunmanın en etkili yöntemi aşıdır. Hepatit olduğunu bilmeyen sayısız insan var. Bu yüzden farkındalığımızı yükselterek çevremizi de yönlendirerek hepatit testi ve aşıyı vakit kaybetmeden mutlaka yaptırmalıyız” diye konuştu.

“HEPATİT B” EN SIK GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE GÖRÜLÜYOR"