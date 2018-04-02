Dünyada nadir yapılan bir göz kapağı operasyonu Trabzon’da uygulandı

Trabzon’da dünyada nadir yapılan bir göz kapağı operasyonu uygulandı. Göz kapağı düşüklüğü nedeni ile görmesi azalan yaşlı adama, üst göz kapağından alınan fazla doku alt göz kapağına transfer edilirken, aynı ameliyatla hastanın göz yaşarma yakınması da ameliyatla giderildi.

Trabzon’da yaşayan 70 yaşındaki Ali Yılmaz, 10 yıldır göz yaşı şikayetiyle birlikte düşük olan iki göz kapağı için Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Ethem Coşkuner’e başvurdu. Coşkuner, hastaya aynı anda iki ameliyat yaptıklarını böylece hastanın hem göz yaşı pınarı şikayetini giderdiklerini, hem de estetik açıdan güzel bir görünüme kavuşturulduğunu belirterek bu uygulamanın dünyada nadir olduğunu söyledi.

Coşkuner, hastanın sağ üst göz kapağı düşüklüğü nedeniyle engellenen görmesini opera ederek daha net görmesini sağladıklarını ifade ederek “Hastamız bize iki gözündeki göz kapağı düşüklüğü ile birlikte 10 yıldır gözlerindeki yaşarma şikayetiyle geldi. Hastamızın, sağ gözündeki göz kapağının düşük olması nedeniyle görmesi önemli derecede engelleniyordu. Hastamız önce katarakt ameliyatı oldu. Daha sonra lokal anestezi ile ağrı sızı olmadan sağ göz üst kapağı kaldırıldı, sağ göz kapağındaki fazla cilt alınarak sağ alt göz kapağına transfer edildi. Böylece hastamızın sağ alt göz kapağındaki cilt eksikliği giderilerek hem estetik bir görünüme kavuştu hem de görmesi daha da netleşti. Hastamızın ayrıca yaklaşık 10 yıldır göz yaşarması şikâyeti vardı. Bunu da aynı ameliyatla birlikte sağ göz alt kapağındaki göz yaşı pınarını içeriye doğru çevrilerek böylece göz yaşarmasının da önüne geçilmiş oldu. Bu ameliyatımız yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Hasta aynı gün taburcu edildi. Önümüzdeki günlerde de diğer göz kapağı için kendisini ameliyata alacağız. Bu dünyada nadir yapılan bir operasyondur” dedi.

Coşkuner, doğuştan göz kapağı düşme şikayetiyle başvuran Hanife Demirkoparan (35) adlı hastayı da operasyonla hem daha iyi görmesini hem de göz kapağının düzeltilmesini sağladıklarını kaydederek “Hastamızın doğuştan sol üst göz kapağında düşük mevcuttu. Bu durum görmesini önemli ölçüde etkiliyordu. Daha önce Ankara’da aynı göz kapağından iki kez ameliyat olmuş ancak olumlu bir netice alamamıştı. Biz de kendisini yaklaşık 1 buçuk saat süren ameliyatla bu şikâyetini ortadan kaldırdık” diye konuştu.