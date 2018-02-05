HABER

'Dünyada, yılda 8.8 milyon kişi kanser nedeniyle ölüyor'

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 12:22 | Son Güncelleme

TÜRK Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Kayseri Şube Başkanı Prof.

'Dünyada, yılda 8.8 milyon kişi kanser nedeniyle ölüyor'

KAYSERİ, (DHA) - TÜRK Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Akif Özdemir, dünyada, yılda 8.8 milyon kişinin kanser nedeniyle öldüğünü belirterek, "Bunun 4 milyonu erken ölümlerdir. Önümüzdeki 10 yılda, kanser ölümlerinin yılda, 14 milyondan fazla olacağı tahmin ediliyor" dedi.
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Özdemir, 'Dünya Kanser Günü' dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Halk arasında kanser bilincinin artırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özdemir, şunları kaydetti:
"Dünyada, yılda 8.8 milyon insan, kanser nedeniyle ölüyor ve bunun 4 milyonu erken ölümlerdir. Görülen yaş grubu ise 30- 69 yaş aralığıdır. Önümüzdeki 10 yılda kanser ölümlerinin, yılda 14 milyondan fazla olacağı tahmin ediliyor. Hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak ve kanser yükünü hafifletmek için pratik stratejiler geliştirmek için acilen harekete geçilmelidir."
Kanser riski oluşturan sedanter hayat tarzından (düzensiz fiziksel aktivitenin olduğu ya da fiziksel aktivitenin olmadığı bir yaşam tarzı) aktif hayata geçilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özdemir, "Alkol ve sigara alışkanlığı bırakılmalıdır. Uyuşturucu bağımlılığından sakınılmalıdır. Kansere zemin hazırlayıcı enfeksiyonlardan korunmak gerekir" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun

Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun

Taban’dan Dünya Kanser Gününde KETEM’e ziyaret

Taban’dan Dünya Kanser Gününde KETEM’e ziyaret

Aksaray'da kanser farkındalığını artırmak için 'KETEM' durağı açıldı

Aksaray'da kanser farkındalığını artırmak için 'KETEM' durağı açıldı

Çanakkale’de yanık ünitesinde ilk operasyon yapıldı

Çanakkale’de yanık ünitesinde ilk operasyon yapıldı

Ezine Devlet Hastanesi’nde bir ilk

Ezine Devlet Hastanesi’nde bir ilk

Engelli çocuklarda ağız ve diş sağlığı erteleniyor!

Engelli çocuklarda ağız ve diş sağlığı erteleniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.