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Dünyanın dört bir yanından gelen hastalar, Samsun’da şifayı buluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2018 15:37 | Son Güncelleme

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi, Metabolik Cerrahi ve Obezite Merkezi, dünyanın dört bir yanından gelen hastalara umut oluyor."Metabolik Cerrahi ve Tip 2 Şeker Hastalığı" alanında sadece Türkiye’de değil başta Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Suudi Arabistan, Katar, Rusya, İsviçre , Belçika olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen hastaları tedavi ediyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen hastalar, Samsun’da şifayı buluyor

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi, Metabolik Cerrahi ve Obezite Merkezi, dünyanın dört bir yanından gelen hastalara umut oluyor.
"Metabolik Cerrahi ve Tip 2 Şeker Hastalığı" alanında sadece Türkiye’de değil başta Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Suudi Arabistan, Katar, Rusya, İsviçre , Belçika olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen hastaları tedavi ediyor. Büyük Anadolu Hastaneleri’nde Genel Cerrahi Laparaskopik Bariyatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kerim Güzel’e obezite ameliyatı olan Bigmama ve Mama’s programını yapan ses sanatçısı Besiana Kasami’nin büyük değişimi şaşırtmıştı. Yine Azeri Sanatçı Terlan Nur Yaşar’da Tip 2 Diyabet’ten (Şeker Hastalığı) kurtulmak üzere Genel Cerrahi Laparoskopik Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Muzaffer Al’ın gerçekleştirdiği operasyonla tedavi olmuş sağlığına kavuşmuştu. Hem yerli hemde yabancı turizminde sağlık turizmine katkılarda bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri, Samsun’un sağlık kenti olma yolunda önemli rol oynuyor.

"Gururlu ve Onurluyuz"
Hastane olarak sağlık alanında büyük katkı sağlamanın büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Güner Armutlu, "Dünyanın en büyük sağlık problemlerinden biri de Tip 2 diyabettir. Bu hastalığın tedavisinde hastane olarak Türkiye’de, bu yükün büyük bir kısmını kaldırır haline geldik. Tip 2 diyabet (Şeker Hastalığı) tedavisinde Samsun bu anlamda bir merkez haline geldi. Hastane olarak tedavi amaçlı yapılan vaka sayısı yaklaşık 2 binin üzerinde olurken bunun 400’ü yurtdışındandır. Tip 2 diyabet şeker hastalığı için gelen hastalar insülin ve ilaçlardan kurtulurken diğer sağlık problemlerinden de kurtulduklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavi için sadece Türkiye’den değil Dünya’nın dört bir yanından hastalarımız hastanemize gelmektedir. Bu da sağlık turizmine verdiğimiz katkıyı göstermektedir. İnşallah sağlık alanında yaptığımız bu başarıları daha da yukarılara taşımak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Dünyanın dört bir yanından gelen hastalar, Samsun’da şifayı buluyor

Dünyanın dört bir yanından gelen hastalar, Samsun’da şifayı buluyor

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