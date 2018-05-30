Dünyanın en büyüğü Ankara Şehir Hastanesi Bilkent açılış için gün sayıyor

ANKARA, (DHA)-Ankara Şehir Hastanesi Bilkent, 1 milyon 312 bin metrekare kapalı alanı ile dünyanın tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi. Hastane 3 bin 810 yatak kapasitesi ile de dünyada 3'üncü sırada yer alıyor. Tamamlandığında ise ülkemizin ve dünyanın en modern sağlık kampüsü olacak. Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük Kamu-Özel İşbirliği projesi olan ve CCN Yatırım Holding tarafından anahtar teslim olarak yapılan hastanede çalışmalar son aşamaya geldi.

Dünya'nın tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olma özelliğini sahip olduğu kapalı alan ile tescilleyen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'te açılış için çalışmalar hızla devam ediyor. 890 milyon Euro tutarındaki finansmanı CCN Yatırım Holding tarafından sağlanarak, 2015 yılında finansman sözleşmesi imzalanan Ankara Şehir Hastanesi Bilkent; Türkiye’de Kamu Özel İşbirliği modelinde, kreditör konsorsiyumuyla ve uluslararası standartlarda kredi sözleşmesi imzalanmış en büyük sağlık projesi.

YATAK KAPASİTESİNDE DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK HASTANESİ