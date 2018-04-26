Duruş bozuklukları kadınları daha çok fıtık ediyor

İnsan yaşamını olumsuz etkileyen ve önemli hareket kısıtlılığına neden olan fıtık rahatsızlığının daha çok duruş bozukluğu ve ile eklemleri doğru kullanmamaktan kaynaklandığı belirtildi.

Aydın Fizirem Fizik Tedavi ve Rehabiliyosn Merkezi Hekimlerinden Uzman Dr. Ayhan Erkek, ev ve iş yerlerinde yapılan hataların fıtığa neden olduğunu belirtti.

Özellikle günün her saati ayakta ve sürekli bir şeylerle uğraşan kadınların daha fazla risk altında olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayhan Erkek fıtığa yakalanmamak için öncelikle beli ve diğer eklemleri bilinçli kullanmak gerektiğini kaydetti.

Sadece ağır işlerde çalışanların değil günlük rutin faaliyetlerde bile duruş bozukluklarının fıtığa neden olabildiğini kaydeden Fizik Tedavi ve Rahabiltasyon Uzmanı Dr. Ayhan Erkek, “Ev işleri esnasında yaşanan uzun süreli sabit ve yanlış duruş pozisyonları, boyun, sırt, bel ve diz travmaların başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Çamaşır asmak, ütü yapmak, bulaşık yıkamak, yemek yapmak da insanı fıtık eder mi diye aklınıza gelebilir ama duruşunuz bozuk ise ediyor. Fıtık olmamak için belden çok fazla eğilmemek, ağır kaldırmamak, dizlerinizi bükerek yerden bir şey almak, lavabo ve tezgah başında destek alarak durmak önemlidir. Özellikle hanımların evde yer silerken, süpürge yaparken bellerini korumaları için uzun saplı temizlik aparatları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Kısa mesafeli de olsa bir şey taşırken yükün iki ele eşit paylaştırılmış vaziyette taşınmasını öneriyoruz” dedi.

Özellikle hava değişikliğinin yoğun olarak yaşandığı Aydın’da bel ve eklem ağrılarının daha yoğun yaşandığını kaydeden Ayhan Erkek, kilo kontrolü ve egzersizin yanında vücudu ani ısı değişikliğinden de korumak gerektiğini söyledi. Uzman Dr. Erkek, “Bu yönde sıkıntı yaşayanlar en kısa sürede hekime başvurmalıdır. Artık, başta manipülasyon yani elle tedavi olmak üzere bel ve boyun fıtıklarında fizik tedavilerin oldukça başarılı sonuçlar alınıyor. Bel ve boyun fıtığı hastalarının yüzde 95’ten fazlası ameliyatsız elle tedavi edilerek iyileşebiliyor. Ağrılarınız bacağınıza vuruyorsa bel fıtığı, boyun ağrınız varsa ve bu ağrınız kollarınıza-ellerinize vuruyorsa boyun fıtığı olma riski yüksektir. Manuel terapide hasta ve hastalığın derecesine göre tedavi seansları uygulanıyor” diye konuştu.



