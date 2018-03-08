"Düşen dişinizi geri kazanabilirsiniz"

Uzmanlar, diş etlerinin zayıflaması veya darbeye bağlı olarak düşen dişlerin doğru adımlar uygulandığında tekrar yerine yerleştirilebileceğini bildirdi.

Daimi dişin yerinden çıkması durumunda doğru adımlar uygulandığında düşen dişin yüzde 90 oranında geri kazanılabildiğini belirten Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Mehmet Nihat Bilki, böyle durumlarda öncelikle düşen dişin doğru muhafaza edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Diş üzerindeki dokulara zarar verilmemeli"

Başhekim Bilki, daimi dişin düşmesi durumunda ilk olarak düşen dişin kök kısmından değil taç kısmından tutulması gerektiğini belirterek, "Dişi kök kısmından tutarak buradaki dokuların daha fazla hasar görmesine neden olunmamalıdır. Eğer dişin kök kısmındaki dokular fazla hasar görürse dişin yuvasına tutunması mümkün olmaz. Kuron kısmından tutulan dişin üzerinde bulunan yabancı maddeler akan su altında yıkanmalıdır" dedi.

"Su ile yıkanan diş yuvasına yerleştirilmeli"

"Diş yüzeyinin temizlenmesi sırasında ovalama işlemi yapılmamalı ve kesinlikle fırça kullanılmamalıdır" diyen Başhekim Bilki, "Su ile dişin yıkanmasının ardından öncelikle dişi yuvasına yerleştirmeye çalışılmalıdır. Dişi yerine yerleştirirken aşırı kuvvet uygulanmamalıdır. Aksi taktirde diş ve diş yuvasında ciddi hasarlara neden olunabilir. Diş yuvasına yerleştirilebilmiş ise, yerinde sabit kalabilmesi için üzerine temiz bir gazlı bez koyularak ısırtılmalıdır. Bu şekilde en kısa zamanda diş hekimine başvurulmalıdır. Eğer diş yuvasına yerleştirilememiş ise, diş hekimine gidinceye kadar süt ya da su içerisinde korunmalıdır" diye konuştu.