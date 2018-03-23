Düzce Üniversitesi’nde keşkesiz doğum konferansı

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Aylık Konferanslar kapsamında düzenlenen “Keşkesiz Doğum Ekibi ve Modeli” başlıklı program, Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programın davetli konuşmacıları Keşkesiz Doğum ekibinden; Uzman Doktor Hakan Çoker, Uzman Psikolog Neşe Karabekir ve Ebe Serpil Varlık, Keşkesiz Doğum ekibinin nasıl kurulduğunu, neler yaptıklarını ve neyi amaçladıklarını katılımcılarla paylaştı.

Uzm. Dr. Hakan Çoker modelin en önemli özelliğinin, annelere verilen eğitim olduğunu söyleyerek onlara verdikleri eğitimler ile doktor-ebe-gebe ilişkisini güven üzerine tekrardan kurmayı amaçladıklarını belirtti. Keşkesiz Doğumun müdahalesiz doğum demek olmadığının altını çizen Çokel, “Keşkesiz doğumda gerekli olduğunda müdahalelerimizi yapıyoruz ama rutin müdahalelerden kaçınıyoruz.” şeklinde konuştu.

Programın bir diğer konuşmacısı Uzman Psikolog Neşe Karabekir, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başladı. Doğuma hazırlık eğitiminin neşeli ve öğretici geçmesinin, önemli olduğunu ifade eden Karabekir, “Her zaman bilmediğimiz şeylerden korkarız. Hamilelikte ne olacağını öğretirsek, provalarda gebeleri ve aileleri alıştırırsak doğumun daha kolay ve korkusuz olduğunu göstermiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Programın son konuşmacısı Ebe Serpil Varlık ise tecrübelerini ve doğum sırasında yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. Ebelik mesleğinde 20 yılı doldurduğunu belirten Varlık, Keşkesiz Doğum ekibine katıldıktan sonra doğumlarda kadınların iç sesine bakarak daha çok hissederek doğum sürecine bakmaya başladığını dile getirdi.

Soru-cevap şeklinde devam eden konferansın sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.