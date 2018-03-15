HABER

Düzce Üniversitesi’nde Tıp Bayramı kutlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 14:04 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Düzce Valiliği Sağlık İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “14 Mart Tıp Bayramı” programı, Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.Hekimlerimizin mesleklerinde gösterdikleri özveri konulu video gösterimiyle başlayan programın açılış konuşmasını Sağlık İl Müdür Vekili Uzm.

Düzce Üniversitesi’nde Tıp Bayramı kutlandı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Düzce Valiliği Sağlık İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “14 Mart Tıp Bayramı” programı, Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Hekimlerimizin mesleklerinde gösterdikleri özveri konulu video gösterimiyle başlayan programın açılış konuşmasını Sağlık İl Müdür Vekili Uzm. Dr. Ahmet Zengin gerçekleştirdi. 14 Mart Tıp Bayramı’nın derin bir anlamı olduğunu belirten Uzm. Dr. Ahmet Zengin, hekimlerimizin Kurtuluş Savaşında, Kıbrıs çıkarmasında, terörle mücadelede Mehmetçikle birlikte bu kutsal mesleği yerine getirdiğini ifade etti.
Programda konuşan Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, zor şartlarda ama şefkatle mesleklerini yerine getirdiklerine işaret ederek, 17 Mart’ta Düzce Üniversitesi Dr. Talat Bahçebaşı Binasının açılışını gerçekleştireceklerini söyledi. Burada çok daha iyi şartlarda hizmet vermenin mutluluğunu yaşayacaklarını dile getiren Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, şiddetten uzak bir meslek ortamı temenni ederek sözlerini sonlandırdı.

“Sevmeden yapılacak en zor meslek hekimliktir”
Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını gönülden kutlayarak konuşmasına başlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, şiddetten uzak ve rahat çalışma koşullarına sahip meslek yaşamı temennisinde bulundu. En önemli ortak noktamızın ve en önemli değerimizin sağlık olduğunu vurgulayan Rektör Çakar, sevmeden yapılacak en zor mesleğin hekimlik olduğuna dikkat çekerek sağlık çalışanlarının sadece bugün hatırlanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.
Açılış konuşmalarının sonrasında Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin hazırladığı kanun ve keman dinletisinde, Düzce Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Volkan Gidiş ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Savaş İnciroğlu katılımcılara keyifli bir müzik akşamı yaşattı.
Müzik dinletisinin ardından Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından “Tıbbi Etik” konulu konferans gerçekleştirildi. Hekim olma sürecini hayatından kesitler sunarak konferansına başlayan Prof. Dr. Şahin, yaşadığı mesleki deneyimleri katılımcılarla paylaştı. Hayatın nöbetçileriyiz. Hayatla ölüm arasındaki çizgiyi yakından görüyoruz” diyen Prof. Dr. İdris Şahin, insanları hayata bağladıkları için büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Hekimliğin; hikmetli, ahlaklı, sabırlı insan anlamına geldiğinin altını çizen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı, doktor olmak yerine hekim olmanın önemi üzerinde durdu. Hekimlerin sosyal, duyarlı ve merhametli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. İdris Şahin, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayarak konferansını sonlandırdı.
Programın son bölümünde ise meslekte 25 yılını dolduran Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile Düzce’deki farklı Hastanelerde görev yapan hekimlere başarı belgeleri takdim edildi.

Düzce Üniversitesi’nde Tıp Bayramı kutlandı

Facianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacakFacianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacak
Çorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varÇorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririzTürkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

İlginizi Çekebilir

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Deterjan ile temizlik günde 1 paket sigara içmeye eşdeğer!

Deterjan ile temizlik günde 1 paket sigara içmeye eşdeğer!

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Kronik hastalıklarla barışık yaşamanın 10 yolu!

Kronik hastalıklarla barışık yaşamanın 10 yolu!

Dikkat gözlerinizden olabilirsiniz!

Dikkat gözlerinizden olabilirsiniz!

Adet azalması veya kesilmesine dikkat!

Adet azalması veya kesilmesine dikkat!

Kanserden korkmayın! Tedavide bağışıklığı güçlendiren 10 öneri!

Kanserden korkmayın! Tedavide bağışıklığı güçlendiren 10 öneri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.