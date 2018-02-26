Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük kamu-özel işbirliği projesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin, mayıs ayından itibaren üç aşamalı olarak faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Dünyada tek seferde inşa edilen en büyük hastane olan, 1 milyon 312 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin çalışmalarında son aşamaya gelindi. CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murad Bayar, düzenlediği basın toplantısında çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Mühendislik, satın alma ve inşaat alanlarında projenin planlanmasından finansmanına kadar tüm aşamalarını başarıyla gerçekleştirmekten mutlu olduklarını ifade eden Bayar, "Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'te tüm sağlık hizmetleri devletimizin hekimleri tarafından verilecek. Herkes en kaliteli, hızlı ve konforlu sağlık hizmetini bugüne kadar olduğu gibi ücretsiz almaya devam edecek." dedi. Sağlık Bakanlığı ile yapılan sözleşmede bu yıl içerisinde ekim ayına kadar kampüsün tamamının bitirilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Bayar, mayıs ayından itibaren üç aşama halinde hastaneyi faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kamu-özel ortaklığıyla yapılan projeye göre sağlık hizmetlerinin tamamen Bakanlık tarafından verileceğini belirten Bayar, doktor ve hemşire hizmetlerinin kamudan geleceğini, diğer hizmetlerin ise özel sektör eliyle yürütüleceğini anlatttı. Bayar, kampüs içerisinde bir merkezi hastane olmak üzere 8 branş hastanesinin hizmet vereceğini kaydederek, "Vatandaşımız açısından burası bir devlet hastanesi. Bugün Numuneden, Yüksek İhtisas hastanelerinden nasıl istifade ediyorsak bu hastanelerden de aynı şekilde istifade edeceğiz. Bu modelde Ankara'daki devlet hastaneleri bu şekilde paylaşılmış olacak." dedi. İlk etapta Kardiyovasküler ve Nöroloji hastanelerinin hizmete gireceğini ifade eden Bayar, Onkoloji ve Kadın Doğum ile Çocuk hastanelerinin bunları takip edeceğini söyledi. - "Ulaşımda sıkıntı olmayacak" Hastaneye ulaşım konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesinin trafik planlaması yaptığını anlatan Bayar, "Hastanelerin etrafında yeni kavşaklar ve yeni yollarla hastaneye ulaşım sağlanmış olacak. Herhangi bir sorun olmadan hastaneye ulaşım sağlanacak. Metro hattının üzerindeyiz. Hastanenin içerisinde de kendi ring güzergahları var. Her kule bağımsız bir hastane olacak. Vatandaşlarımız hangi branşta hekime muayene olacaksa o kuleye gelecek. Bütün kampüsü dolaşmaları gerekmeyecek." dedi.