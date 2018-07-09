"e-Nabız"ı 8 milyon kişi kullanıyor

DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, her türlü sağlık kaydına erişime olanak sağlayan "e-Nabız" kullanıcısının 8 milyon kişinin hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.

Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce hizmete giren "e-Nabız" kişisel sağlık sisteminde kullanıcı sayısında büyük artış sağlandığını belirtti.

Sağlık kayıtlarına 7 gün 24 saat erişim imkanı sunan ve tüm sağlık kayıtlarının kontrol ve yönetimini bizzat kişinin kendisine bırakan e-Nabız uygulamasında 8 milyon kullanıcıya ulaşıldığını anlatan Birinci, özel ya da kamu tüm sağlık kuruluşlarının bilgi sistemlerinin entegre olduğuna işaret etti.

Gerçek zamanlı veri gönderebildiği sistem sayesinde vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarına her zaman erişebildiğini aktaran Birinci, sistemin, kullanıcıların izin vermesi durumunda sağlık personelinin de erişebildiği bir platform olarak hizmet verdiğini anlattı.

Kişisel sağlık sistemi e-Nabız kullanıcılarının, sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm muayene, tetkik ve radyolojik görüntüleme, yazılan reçeteler, ilaçlara ait tüm veriler ve geçirilen operasyonlar hakkındaki bilgilere erişebildiklerini dile getiren Birinci, "Temel amacımız, kişinin kendi sağlığını yönetebilen, yetkilendiren, hangi hekimle ne kadar veri paylaşması gerektiğine karar veren bir model oluşturmak. Dünyada bu kadar kapsamlı, yetki seviyesi yüksek başka hiçbir uygulama yok. Vatandaşın kendi sağlığını rahat yönetmesini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.