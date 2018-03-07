'Ebeveynleri boşanmış çocukların evlilikleri de boşanmayla sonuçlanabiliyor'

BURSA, (DHA)- KLİNİK Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, ebeveynleri boşanmış çocukların evliliklerinin de yüksek oranda boşanmayla sonuçlanabildiğini söyledi.

Erken yaşta ebeveynlerinin boşanmasına şahit olan çocukların, yetişkinlik yaşantıları boyunca önemli sorun yaşadıklarının gözlemlendiğini belirten Özel Hayat Hastanesi Klinik Psikoloğu Filiz Yakmaz Basılgan, evlenme kararı kadar, boşanma kararının da belli beklentiler ve bu beklentilerin karşılanamaması neticesinde alındığını ifade etti. Boşanma sürecinde en çok çocukların etkilendiği gerçeğine dikkat çeken ve ebeveynlerin, boşanma konusuna çocukların penceresinden bakması gerektiğini belirten Basılgan, "Boşanmanın sebebi ve şekli, çocukların boşanmadan ne kadar etkileneceğini belirler. Çocuklar boşanmalara bağlı sorunlardan çok, aslında anne babanın sağlıklı bir şekilde boşanamamasına bağlı olarak sorunlar yaşamaktadırlar. Yani boşanmanın kendi başına çocukta büyük psikolojik sıkıntıları oluşturacağını söyleyemeyiz. Fakat süreci kötü yöneten anne baba tutumu, çocuklarda psikolojik sorunlara zemin oluşturabilir. Boşanmış ailelerde, anne baba arasında boşandıktan sonra bile devam eden çekişmeler, çocukta kaygının oluşmasına ya da artmasına neden olabilmektedir" dedi.

Çocukluk dönemlerinde anne babalarının boşanmasına şahit olan kişilerin, yetişkinlikte daha çok sorun yaşadıklarının gözlemlendiğini belirten Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, şunları söyledi:

"Hatta ebeveynleri boşanmış çocukların, kendi evliliklerinin de daha yüksek oranda boşanmayla sonuçlandığı görülmektedir. Çocukluk dönemlerinde ebeveynleri boşanmış bireylerin, yetişkinlik dönemlerinde yaşadıkları bağlanma sorunları ve yaşam kalitesinde bozulma gibi boşanmanın uzun süreli sonuçları, bu bireylerin çocukluk dönemlerinde yaşadıkları boşanmanın kısa süreli sonuçları olan duygusal ve sosyal sorunlara kıyasla daha ciddidir. Evlenme ve boşanma ile ilgili değişimlerde önemli olan, bu süreçte yetişkinler ve çocuklar açısından ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmeye çalışarak, değişimin sağlıklı olmasını sağlayabilecek unsurları hayata geçirmektir."

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