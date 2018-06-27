Ebeveynlerin yüzde 60'ı çocuklarının yeterince yemek yemediğini düşünüyor

LEFKOŞA, (DHA)- YEMEK yemenin hem biyolojik hem de sosyal içeriği olan karmaşık bir davranış olduğunu dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Neşe Akcan, çocukluk döneminde yeme problemlerine sık rastlanıldığını belirtti. Yeme problemlerinin sağlıklı çocuklarda yüzde 25-45 oranında görüldüğünü belirten Akcan, "Gelişim geriliği olan çocuklarda bu oran yüzde 80’e kadar çıkıyor. Sağlıklı çocuklarda yapılan çalışmalarda ise ebeveynlerin yüzde 20-60’ı çocuklarının yeteri kadar yemek yemediğini düşünüyor. Yoğun tıbbi ve davranışçı tedavi gerektiren ciddi yeme bozuklukları çocukların sadece yüzde 3-10’unda görülüyor" dedi. Yeme bozukluğu olan çocuklarda en fazla hekime başvurma şeklinin, seçici yeme ve az yeme şeklinde olduğunu söyleyen Akcan, seçici yeme davranışının belli besin gruplarını reddetmek veya yeni besinleri denememek şeklinde olduğunu belirtti. Tıbbi ve gelişimsel bozuklukları olan çocukların yanı sıra normal gelişim gösteren çocukların da seçici yeme davranışı gösterebildiğini söyleyen Akcan, seçici yemenin çocuklar arasında aslında sık görülen bir durum olduğunu ifade etti.

Akcan sözlerine şöyle devam etti: “ABD’de yapılan bir çalışmada seçici yeme davranışı gösteren çocukların oranı dördüncü ay civarında yüzde 19 iken, 19 - 24 ay arasında yüzde 50’den fazla olduğu bildirilmiştir. Ancak erken çocukluk dönemindeki seçici yemenin adölesan ve erken erişkinlikteki yeme bozuklukları ile ilişkili olabileceğini söyleyen yayınlar da var." "ERKEN DOĞAN ÇOCUKLARIN YÜZDE 70’İNDE YEME PROBLEMİ GELİŞİYOR" Yeme bozukluğu olan çocuklardaki iştahsızlığın, öncelikle altta yatan organik bir nedene bağlı olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyleyen Akcan, yeme bozukluğunun bazı organik hastalık durumlarında daha sık görüldüğünü belirtti. Örneğin erken doğan bebeklerin yüzde 40 -70’inde ciddi yeme problemleri geliştiğini söyleyen Akcan, karın ağrısı, gastroözefageal reflü ve kusma gibi gastrointestinal problemi olan çocuklarda yeme bozukluğunun daha sık görüldüğünü ifade etti. TEDAVİ NASIL OLMALI? Pediatrik yeme bozukluklarının tedavisinde iki ortak görüşe varıldığını söyleyen Akcan, birinci görüşün yeme bozukluklarının tedavisinde davranışsal teknikler, ikinci görüşün ise ciddi ve kompleks olgularda en uygun tedavi sonuçlarının sağlanması için multidisipliner yaklaşım olduğunu belirtti.

"YEME BOZUKLUKLARI TEDAVİSİNDE İLK OLARAK İŞTAH DÜZENLENMESİ YAPILIYOR" Yeme bozukluklarında davranışsal tedavinin başarılı olması için ilk basamağın iştah düzenlenmesi olduğunu söyleyen Akcan, bunun için çocuğun yemek yemeye motive edilmesi ve iştahının düzenlenmesi için öğünler arasında çocuğun kalori alımının kısıtlanması gerektiğini ifade etti. Akcan, “İştahı uyaran ilaçlar genelde kanser ve aşırı zayıflamada denenmiştir ve başka problemi olmayan çocuklarda kullanıma yönelik çalışmalar mevcut değildir. Bu nedenle tüm iştahsız çocuklarda ilk adımda ilaç kullanılması uygun değildir. Bu ajanlar sadece ciddi olgularda denenebilir" diyerek sözlerini sürdürdü. Çocuğun iştahını öğün zamanında yemeye teşvik edecek şekilde düzenledikten sonra çeşitli davranışsal tekniklerin uygulanabildiğini söyleyen Akcan, bunun için esas olarak çocuğun yeme davranışlarını şekillendirirken, çocuk tarafından uygun davranış sergilemeye başlandığı zaman olumlu geri bildirim vermek, çocuğun gösterdiği uygun olmayan davranışlarında ise geri çekilmek gerektiğini belirtti. Akcan sözlerine şöyle devam etti: