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Eczacılardan Demircan'a "aşı" desteği

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

Türk Eczacıları Birliği: - "Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan'ın aşıyı reddetmenin kişinin yalnızca kendisini ilgilendirmediği, aşının toplumsal bir olgu olduğu söylemini destekliyoruz" - "Aşı yaşamsal bir üründür. Konu sağlık olduğunda toplumsal yararın her şeyden önce geldiği unutulmamalı, bilimselliğe ters düşecek açıklamalardan ve uygulamalardan uzak durulmalıdır"

Türk Eczacıları Birliğince (TEB) aşılanmanın önemine dikkat çekilerek "Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan'ın aşıyı reddetmenin kişinin yalnızca kendisini ilgilendirmediği, aşının toplumsal bir olgu olduğu söylemini destekliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, aşının dünya genelinde uygulanan en etkili ve en ucuz sağlık koruma yöntemi olduğu aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, aşılama yoluyla her yıl 2-3 milyon kişinin enfeksiyona bağlı ölümünün engellendiği ve birçok hastalığın da önüne geçildiği belirtilen açıklamada, "Aşı yaşamsal bir üründür. Konu sağlık olduğunda toplumsal yararın her şeyden önce geldiği unutulmamalı, bilimselliğe ters düşecek açıklamalardan ve uygulamalardan uzak durulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Türkiye verilerine göre 1960'ta 48,3 olan ortalama yaşam süresinin, 2012'de 74,6'ya çıktığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"OECD verilerinin gösterdiği bu iyileşmenin en önemli aktörlerinden birisi Genişletilmiş Bağışıklama Programı, yani aşıdır. En büyük paydaşlarımızdan biri olan Sağlık Bakanlığının yakın zamanda aşıya dair bildirdiği görüşleri paylaşıyor, Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan'ın aşıyı reddetmenin kişinin yalnızca kendisini ilgilendirmediği, aşının toplumsal bir olgu olduğu söylemini destekliyoruz. Halk sağlığını her şeyden önce tutan bir sağlık meslek örgütü olarak gerek sağlık meslek mensupları gerek bilim insanlarını ve özellikle medyaya çıkan bilim insanlarını aşı konusunda tüm toplumu bilinçlendirmeye ve Bakanlığın bu çağrısına destek olmaya davet ediyoruz."

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