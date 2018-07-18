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Eczacılardan sağlıkta şiddete "caydırıcı ceza" çağrısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.07.2018 16:13 | Son Güncelleme

Ankara Eczacı Odasınca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve suçluların caydırıcı cezalar alması konusunda çağrıda bulunuldu

Ankara Eczacı Odasınca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve suçluların caydırıcı cezalar alması konusunda çağrıda bulunuldu.

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın, bir hasta yakını tarafından başına taşla vurularak yaralanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Acil nöbeti sırasında hasta yakını tarafından başına vurulan taş ile ağır yaralanan ve ameliyata alınan Dr. Yalçın'a acil şifalar temennisinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde bir eczanemize yapılan saldırıdan çok kısa bir süre sonra, tek amacı vatandaşlarımızı sağlığına kavuşturmak olan doktorumuzun yaşadığı bu saldırı, sağlık camiamızı derinden yaralamış ve üzmüştür. Ankara Eczacı Odası olarak, sağlık alanında omuz omuza çalıştığımız fedakar doktorlarımıza, hemşirelerimize, yardımcı sağlık çalışanlarımıza, meslektaşlarımıza ve tüm sağlık mensuplarına yapılan bu hain saldırıların önlenmesi ve suçluların caydırıcı cezaları alması konusunda gerekenlerin acilen yapılması çağrısında bulunuyoruz.

Sağlık Bakanlığı görevini devralan Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya, öncelikle yeni görevinde başarılar diler, sağlık alanında atılmasını istediğimiz ilk adımın, sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda olması talebimizi iletiriz."

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Ankara Eczacı Odası Bakan Fahrettin Koca sağlıkta şiddet Şanlıurfa'da doktorun darbedilmesi

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Her akşam haberlerde izliyoruz 4 kişi elinde sopalarla saldırdı mağdurun kolu kırıldı, başı yarıldı, hastanede yoğun bakımda, olayı gerçekleştirenler gözaltına alındı savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı gibi gibi gibi...bu haberleri sadece bizler mi izliyoruz. Yasalar ceza vermeye yeterli mi değil. Değilse yasa koyucular, ülkeyi yönetenler izlemiyor mu bu haberleri, ya da izliyorlar da kendilerine dokunmadığı için mi ilgilenip ağır ceza maddeleri yasalaşmıyor.
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