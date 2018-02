Edirne'de 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, çocukların sağlığının korunması amacıyla, 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı.

Edirne Valisi Günay Özdemir imzasıyla, 'Edirne ilindeki örgün, yaygın eğitim ve öğretim kurumları ile çevresinin genel düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına ait valilik kararı' başlığıyla yayımlanan açıklamada, sağlığa zararlarından dolayı, çocukların korunması amacıyla çakmak ve çakmak gazının 18 yaşından küçüklere satışının kent genelinde yasaklandığı bildirildi. Öte yandan, okul saatlerinde üniformalı veya üniformasız öğrencilerin internet kafe, oyun salonu, kafe, bar, kıraathane, kahvehane ve diğer tüm umuma açık mekân, dinlenme ve eğlence yerlerine girmelerine de yasak getirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne il sınırları içerisinde her kademede faaliyette bulunan eğitim-öğretim kurumlarında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin, güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri, il genelindeki örgün/yaygın eğitim- öğretim kurumları ile çevresinde huzurlu, sağlıklı, güvenli eğitim ve öğretim sürdürülmesi, yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin her türlü olumsuz davranıştan korunması suretiyle okulların genel düzeni ve güvenliğini temin ederek suç işlenmesinin önlenebilmesi için, Edirne il sınırları içinde uygulanmak üzere '5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Kanunu'nda yasaklanan maddelerin çocuklara satışının yapılması halinde, TCK 194'üncü maddedeki 'Sağlık için tehlikeli madde temini' suçundan adli işlem yapılmaktadır. İlgili kanun metninde yasaklanan maddeler arasında çakmak gazı sayılmaması nedeniyle, çakmak gazının satışı konusunda herhangi bir işlem yapılmamaktadır. İnsan sağlığına zararlı uçucu bir gaz olan çakmak gazının zararlarından çocuklarımızın korunması amacıyla, her türlü çakmak ve çakmak gazının 18 yaşından küçük çocuklara satışının yapılmasının, internet kafe, oyun salonu, kafe, bar, kıraathane, kahvehane ve diğer tüm umuma açık mekân, istirahat ve eğlence yerlerinde okul saatlerinde üniformalı veya üniformasız öğrencilerin girmesinin engellenmesi, önlenmesi amacıyla uygun görülen ve yukarıda belirtilen maddelere aykırı hareket eden kişi veya kişilere öncelikle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c ve 66'ncı maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesinin 1'inci fıkrası gereğince idari para cezası uygulanmasına karar verildi."