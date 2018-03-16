Edirne’de bulamadığı şifayı Diyarbakır’da buldu

Türkiye’nin dört bir yanından kök hücre tedavisinde umut olan Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi, şifa dağıtmaya devam ediyor. Diz ağrılarına çözüm için Edirne’den Diyarbakır’a gelip kök hücre tedavisi olan hasta, "Bir gün Diyarbakır’a geleceğim aklımın ucundan bile geçmezdi" dedi.
Hem Türkiye’nin hem de bölgenin en önemli hastanelerinden biri olan DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi kök hücre tedavisinde de şifa dağıtmaya devam ediyor. Yurdun dört bir yanından hasta ağırlayan hastaneye son olarak Edirne, İzmir ve Bursa’dan hastalar kök hücre tedavisi için geldi. Hastalar bugün yapılan başarılı kök hücre operasyonlarıyla sağlıklarına kavuştu.
"Edirne’den geldim"
Bir gün Diyarbakır’a geleceğini aklının ucundan bile geçirmediğini belirten ve Edirne’den tedavi için DÜ Tıp Fakültesine gelen M.G., "Ben Edirne’den geldim. Tedavi için epey bir hastane gezdim. Ortopedi, Onkoloji en son Doç. Dr. Haktan Karaman hocayı bulup bağlantı kurduk. Bu konuda Haktan hocanın baya başarılı uygulamaları olduğunu öğrendim. Havaalanından doğrudan hastaneye geldim. Birkaç sene evvel hiç aklımın ucundan geçmezdi ama nasip, kısmet. Şiddetli olarak ağrılarım 3 yıldan beri var. PRP’yi de denedik. Sülük vurdurdum, hacamat yaptırdım, bir sürü ağrı kesici kullandım. İnşallah bu uygulama fayda edecektir" dedi.
"Gelecek vadeden bir yöntem"
Hastaların tedavisine ve kök hücre tedavisine ilişkin bilgiler veren Ağrı Uzmanı Doç. Dr. Haktan Karaman, "Kök hücre tedavisi yeni bir tedavi fakat oldukça gelecek vadeden bir yöntemdir. Geleceğin tedavi metodu diyebiliriz. Vücudumuzda herhangi bir hasar, travma olduğu zaman bu hücreler bulunduğu hareket edip o bölgelerin iyileşmesini sağlarlar. Fakat bazen bu hücreleri bizim bulunduğu yerden hasarlı olan bölgeye taşımamız gerekmekte. Bugün uygulayacağımız tedavi de böyle bir tedavi. Bugünkü hastamızın diz problemi var. Diz bölgesindeki hasarı onarabilmek için kök hücreleri göbek bölgesinden alıp özel teknolojik imkanlarla dönüştürdükten, saflaştırdıktan sonra o bölgeye enjekte edeceğiz. Enjekte ettiğimiz bölgede hasarlanmış dokulara dönüşerek anında bir tedavi olanağı sağlamasını beklemekteyiz" diye konuştu.
"Tedavi lokal anestezi altında yapılıyor"
Kök hücre tedavisini 3 hastaya da uygulayacaklarını belirten Karaman, şunları söyledi:
"3 hasta da dışarıdan gelen hastalar. Hastamız Muzaffer, Edirne’den geldi. Başka bir hastamız var o da İzmir’den geldi. Akabinde üçüncü hasta olarak alacağımız hasta da Bursa’dan gelen bir hasta. Genel olarak kök hücre bütün hasarlı dokuların tamirinde kullanılabilir. İyi seçilmiş hastalara uyguladığımız zaman, hastalarımızın oransal olarak yüzde 80’inin bu işlemden fayda göreceği bilimsel yayınlarla bildirilmiştir. Bütün işlemler tamamen lokal anestezi altında yapılacaktır. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bizim yapacağımız işlem göbekten küçük bir delik açıp, içeriden yağları aspire etmektir. Bu işlem 15 dakikalık bir işlemdir. Daha sonra teknolojik ünitemizde hastaların yağları arasında bulunan kök hücreleri ayıklama işlemi yapılacaktır. Bu işlem sırasında hastamız beklemede kalıyor. Yarım saat ile bir saat arasında değişen bir işlem süresinden sonra saflaştırılmış kök hücreyi elde ediyoruz. Daha sonra nereyi tedavi etmek istiyorsak o bölgeye enjekte ediyoruz."
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