Edirne’de bulamadığı şifayı Diyarbakır’da buldu

Türkiye’nin dört bir yanından kök hücre tedavisinde umut olan Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi, şifa dağıtmaya devam ediyor. Diz ağrılarına çözüm için Edirne’den Diyarbakır’a gelip kök hücre tedavisi olan hasta, "Bir gün Diyarbakır’a geleceğim aklımın ucundan bile geçmezdi" dedi.

Hem Türkiye’nin hem de bölgenin en önemli hastanelerinden biri olan DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi kök hücre tedavisinde de şifa dağıtmaya devam ediyor. Yurdun dört bir yanından hasta ağırlayan hastaneye son olarak Edirne, İzmir ve Bursa’dan hastalar kök hücre tedavisi için geldi. Hastalar bugün yapılan başarılı kök hücre operasyonlarıyla sağlıklarına kavuştu.

"Edirne’den geldim"

Bir gün Diyarbakır’a geleceğini aklının ucundan bile geçirmediğini belirten ve Edirne’den tedavi için DÜ Tıp Fakültesine gelen M.G., "Ben Edirne’den geldim. Tedavi için epey bir hastane gezdim. Ortopedi, Onkoloji en son Doç. Dr. Haktan Karaman hocayı bulup bağlantı kurduk. Bu konuda Haktan hocanın baya başarılı uygulamaları olduğunu öğrendim. Havaalanından doğrudan hastaneye geldim. Birkaç sene evvel hiç aklımın ucundan geçmezdi ama nasip, kısmet. Şiddetli olarak ağrılarım 3 yıldan beri var. PRP’yi de denedik. Sülük vurdurdum, hacamat yaptırdım, bir sürü ağrı kesici kullandım. İnşallah bu uygulama fayda edecektir" dedi.