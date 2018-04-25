Efeler Belediyesi’nden ’Çölyak’ hastalarına destek

Efeler Belediyesi, ‘glütene karşı ömür boyu süren alerji’ olarak da bilinen ‘Çölyak’ hastalarına destek oluyor.

Efeler Belediyesi ile Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan Pastacılık Çırağı Kursu kapsamında glütensiz ürünler kullanılarak, Çölyak hastalarının tüketebileceği yiyecekler üretiliyor.

Çölyak Hastaları ile çocuğu çölyak hastası olan aileler söz konusu kursa ücretsiz olarak katılarak; daha önce yiyemedikleri simit, pasta, tatlı, kurabiye gibi ürünleri; glüten içermeyen maddeler kullanarak, hem yapmayı öğreniyor hem de rahatlıkla tüketebiliyor.

‘Çölyak’ ile ilgili bilgiler veren Aydın Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği Başkanı Nilgün Akçalı, şöyle konuştu:

“Glütensiz ürünleri bulmamız çok zor. Bulsak da bu ürünler çok pahalı oluyor. Çocuklarımızın bir simidi koklaması ya da yaş pastaya ağlayarak bakmaları bizi çok üzüyordu. Bazı insanlar, ‘ekmek yemeyeceksiniz ne var bunda’ diye yaklaşabiliyor fakat ekmek yememekle bitmiyor. Glütenli ürünlerle aynı yerde hazırlanmış ürünleri yiyemiyoruz. Rafta satılan tüm ürünlerin içinde glüten var. Çocuklarımızın bir kez diyetini bozması demek onların 6 ay gelişim bozukluğu yaşamalarına sebep olur, yani 6 ay gelişimi durur. Bu kursu bize kazandıran Efeler Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi’ne çok teşekkür ederiz. Kurs sayesinde, çocuklarımız glütensiz ürünlerle hazırlanan simit, kurabiye, halka tatlısı gibi birçok yiyeceği ilk kez tatmanın mutluluğunu yaşadı.”