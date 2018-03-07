Ege Tıp’tan robotik cerrahi ile 900’üncü ameliyat

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi robotik cerrahi ile şifa dağıtıyor. Ege Bölgesinde robotik cerrahiye sahip olan tek üniversite hastanesi olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde robotik cerrahi kullanılarak 900. ameliyat gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin, Türkiye’de bu tür ameliyatların yapıldığı 35 merkezden birisi olduğunu belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak, robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat yapan ekibi ziyaret etti. Prof. Dr. Budak, ‘‘Tıp Fakültemiz hem Türkiye hem de dünya çapında önemli bir yere sahip. Dünya çapında derece yapması da bu durumu gösteriyor. Kadromuz çok güçlü. Robotik Cerrahi bölümümüz ise Türkiye’de en fazla robotik ameliyatların yapıldığı merkezlerden birisi. Burada Tıp Fakültesi Hocalarımızın ciddi bir başarı hikâyesi var. Biz Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak onların yanındayız. Bu başarıdan dolayı onlarla gurur duyuyoruz. Akademisyenlerimize her zaman destek olamaya devam edeceğiz’’ diye konuştu. Robotik cerrahinin pek çok avantajları olduğunu belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Semerci ise, ‘‘Kliniğimizde açık cerrahi ameliyatları da yapılıyor ama son dönemde hastalarımız daha çok robotik cerrahiyi tercih ediyorlar. Çünkü robotik cerrahinin ameliyat sonrası hastaların konforu açısından pek çok avantajı var. Biz üroloji ana bilim dalı olarak 4 öğretim üyemiz ile özellikle prostat ve böbrek cerrahisinde robotik cerrahiyi kullanıyoruz’’ dedi.

Robotik cerrahi eğitimleri de veriliyor

Robotik cerrahi ameliyatlarını başarı ile uygulayan Ege Üniversiteli cerrahlar da konu ile ilgili görüşlerini paylaştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna, “Amacımızı hizmet yanında eğitim de vermek bu anlamda robotik cerrahi ile ilgili çeşitli meslektaşlarımızı eğitmeye devam ediyoruz. Robotik Cerrahi eğitimleri uzun bir süreci kapsıyor. Biz Ege Üniversitesi olarak kapalı ameliyatlar konusunda önemli bir birikime sahibiz. Bu birikim ile robotik cerrahide klinik ve akademik olarak ülkemizin öncü merkezlerinden biri konumuna geldik’’ diye konuştu.

Geleceğin cerrahlarını yetiştiriyoruz

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Makay, “Ege Üniversitesi olarak robotik cerrahi ameliyatlarına başladığımızda Türkiye’deki merkezlerin sayısı 10’larla anılıyordu. Ege Üniversitesinin katılmasıyla beraber bu sayısının günümüzde 35 olduğunu görüyoruz. Bu durum üniversitemizin güzel bir maratonun içerisine zamanında dahil olduğunu gösteriyor. Genel Cerrahi olarak bizim kapalı olarak yapabileceğimiz bütün ameliyatları robotik cerrahi ile yapabileceğimizi gördük. Bu konuda eğitim vermek üzere hem ulusal hem de uluslararası pek çok sağlık kuruluşundan davet alıyoruz. Robotik cerrahiye sahip olmamızın bir diğer avantajı ise kendi asistanlarımıza da bu eğitimi verme şansımızın olması. Bu sayede geleceğin cerrahlarını yetiştiriyoruz." dedi.

Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Şimşir de şöyle konuştu: "Bilimin geldiği son noktada cerrahi teknikler açısından çok üstün yönleri olduğu için uygun hastalarda mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyoruz. Bu konuda eğitim çok önemli ve eğitimlerimize devam diyoruz. Düzenlediğimiz kurslar ile de buradaki tecrübemizi diğer illerden gelen cerrah arkadaşlarımız ile paylaşıyoruz. Robotik cerrahi insan sağlığı açısından yapılması gereken bir uygulama. Bu anlamda desteklerinden dolayı Rektörümüze, Dekanımıza ve Başhekimimize teşekkür ediyoruz’’