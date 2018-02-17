Ege Üniversitesi, biyomedikal sinyal kayıt cihazı üretti

İZMİR, (DHA)- MİLLİ aşı üretimi için çalışmalarını hızlandıran Ege Üniversitesi'nde uzmanlar, genel amaçlı biyomedikal sinyal kayıt cihazı üretti. Tamamen yerli malzeme ve olanaklar ile geliştirilen cihaz, yurt dışı emsallerine göre yaklaşık 8 kat daha ucuza imal edildi. Prof. Dr. Mehmet Engin, cihazın tek kanallı EKG, EMG, EEG gibi çok önemli fizyolojik sinyallerin gerçek zamanda izlenmesi, analog ve sayısal ortamda işlenmesi yeteneklerine sahip olduğunu belirtti.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından oluşturulan çalışma grubu, Türkiye'de yeni bir prototip tıp cihazına imza attı. Bölümün 'Biyomedikal Elektronik' dersinin laboratuvar uygulamaları ihtiyacını karşılamak ve araştırma amaçlı veri toplamak için bir cihaz tasarımlanması düşüncesinden yola çıkılan projede ilk prototipler üretildi. Öncelikli olarak eğitim amacıyla kullanılması planlanan cihaz, daha sonra geliştirilerek hastanelerde hastaların hizmetine sunulabilecek.