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Ege Üniversitesi ile Özbekistan arasında “acil tıp” işbirliği

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.03.2018 12:24 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi uluslararası nitelikte bilimsel işbirliklerine yenilerini ekliyor.

Ege Üniversitesi ile Özbekistan arasında “acil tıp” işbirliği

Ege Üniversitesi uluslararası nitelikte bilimsel işbirliklerine yenilerini ekliyor. Ege Üniversitesi ile Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Acil Tıp Araştırma Merkezi, Özbekistan Acil Tıp Hekimleri Birliği arasında “Mutabakat Anlaşması” imzalandı.
Özbekistan Cumhuriyeti Bilimsel Acil Yardım Merkezi adına Dr. Anvarov Hikmat Erkinovich ile Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Saffet Gönül tarafından imzalanan anlaşmayla iki kurum arasında bilimsel işbirlikleri gerçekleştirilecek. Törende konuşan Prof. Dr. Ali Saffet Gönül, “Ege Üniversitesi’nin bilimsel birikimini uluslararası arenada daha etkin bir şekilde ifade edebilmesini hedefleyen stratejimiz kapsamında önemli adımlar atıyoruz. Özbekistan’dan gelen bilim elçileriyle de bu stratejiye paralel bir işbirliği başlatıyoruz. Üniversitemiz Tıp Fakültemiz ile Özbekistan Acil Tıp Hekimleri Birliği önümüzdeki dönemde bilimsel işbirlikleri ve eğitim alanlarında ortak projeler gerçekleştirecek” dedi.
Mutabakat Anlaşması’nın imzalanmasının ardından Özbekistan’dan gelen konukları odasında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Özbekistan’dan gelen soydaşlarımızla bilimsel arenada bu tür iş birlikleri yapıyor olmak beni çok mutlu etti. Üniversitemizin ülke sınırlarını aşan bilimsel birikimini soydaş ülkelerle paylaşma yolundaki bu adımı çok değerli buluyorum” diye konuştu.
Prof. Dr. Budak’a, konuklar tarafından kaftan ve el yapımı kılıç hediye edildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise konuklara Osmanlı kültürel motifi içeren seramik tabak hediye etti.

Ege Üniversitesi ile Özbekistan arasında “acil tıp” işbirliği

Ege Üniversitesi ile Özbekistan arasında “acil tıp” işbirliği

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