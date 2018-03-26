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Egeli akademisyenler Türkiye’de bir ilke daha imza attı

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2018 12:47 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan akademisyenler, ekip çalışması ile Türkiye’de ilk kez uygulanan bir tedavi yöntemine imza attı.5 yaşındaki kız çocuğunun gözündeki tümörü tedavi eden Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan akademisyenleri, göz bölgesinde oluşan çukuru ise kişiye özel dizayn ettikleri protez ile yeniden estetik görünümüne kavuşturdu.

Egeli akademisyenler Türkiye’de bir ilke daha imza attı

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan akademisyenler, ekip çalışması ile Türkiye’de ilk kez uygulanan bir tedavi yöntemine imza attı.
5 yaşındaki kız çocuğunun gözündeki tümörü tedavi eden Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan akademisyenleri, göz bölgesinde oluşan çukuru ise kişiye özel dizayn ettikleri protez ile yeniden estetik görünümüne kavuşturdu. Tıp Fakültesinden 5 anabilim dalı ve Diş Hekimliği Fakültesi’nin ortak çalışmasıyla multidisipliner anlayışla ulaşılan başarı örnek gösterildi.
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, küçük kızı sağlığına kavuşturan ekibe tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında konuşan Rektör Budak, “Üniversitemiz Tıp Fakültesi akademisyenleri başarı hikayelerine bir yenisini daha ekleyerek, Türkiye’ye örnek olabilecek disiplinler arası bir çalışmaya imza attı. Bu başarılarından dolayı akademisyenlerimizi kutluyorum. Son dönemde fakültemizin uluslararası düzeyde rekabet edebilirlik ödülüne layık görülmesi ve akademik performansta Türkiye birincisi olması bizleri gururlandırıyor. Bu başarılara sahip olan ve her geçen gün kendisini yenileyen Tıp Fakültemizin ülkemiz ve dünyada hak ettiği yere gelmesi için rektörlük olarak gereken desteği vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

3D Modelleme Laboratuvarı hastaların hizmetinde
Protezin kişiye özel hazırlanması nedeniyle uyum sürecinin son derece başarılı olduğunu ifade eden Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Gökmen, “Anatomi Anabilim Dalında 3 boyutlu modelleme laboratuvarımız var. İnovatif çalışmalar yaptığımız bu laboratuvarda hastalarımızın eksik dokularını modelleyerek herhangi bir asimetri ve düzensizlik olmadan yaşam kalitesi yüksek bireyler olarak yaşantılarına devam etmelerini sağlıyoruz. Küçük kızımızın hastalığında ise hastamızın yüz asimetrisine neden olabilecek ve hayatı boyunca yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek kemik eksikliği kendi anatomik yapısına uygun olarak düzeltildi. Kızımızın tümör yinelemesi ve yan etkisi olmaksızın takibi devam ediyor. Bu tedavi sürecinde görev alan tüm ekip arkadaşlarım ile bir çocuğumuzun hayatına daha dokunduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca bu tür bir tedaviyi ülkemizde uygulayan ilk sağlık kuruluşu olarak üniversitemiz adına da gururluyuz” şeklinde konuştu.
Türkiye’de daha önce bu tür çalışmaların yapılamadığını söyleyen Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Asım Özer de şöyle konuştu: “Daha önce bu tür protezler hastalarımızın ölçüleri alınarak yurt dışından tedarik ediliyordu. Bu durum da ülkemizden döviz çıkmasına ve maliyetlerin yükselmesine neden oluyordu. Oysa biz mevcut imkanları kullanarak hizmeti hastalarımıza çok daha az maliyetle sağlıyoruz.”

Egeli akademisyenler Türkiye’de bir ilke daha imza attı

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