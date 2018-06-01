Eğer çorapla uyuyorsanız...

Peki bu iki farklı kutbun oluşmasındaki sebep nedir? Çorapla ya da çorapsız uyumak neden kabul edilir ve kişileri nasıl etkiler? Bu alışkanlığı değiştirmek mümkün müdür? İşte tüm bu soruların cevabı...

Çorap giyen ve yalınayak uyuyanlar arasındaki fark nedir?

1 / 11 ÇORAP GİYENLER Uyurken çorap giyiyorsanız eğer, muhtemelen soğuğa karşı çok duyarlısınız. Bu durum, fiziksel yapınızın birçok farklı yönü ile ilişkili olabilir; derinizin kalınlığından vücudunuzun metabolik hızına kadar.

2 / 11 Metabolizması hızlı kişiler, kendilerini sürekli sıcak ve terli hissederlerken, metabolizması yavaş ve kan dolaşımı zayıf olan insanlar, diğerlerine kıyasla daha çok üşürler.

3 / 11 Soğuğa duyarlılık, fiziksel ve biyolojik özelliklerinizle ilgili bir durum olsa da mekân ve ısı algınızla da oldukça ilişkilidir.

4 / 11 Fiziksel özellikleri çok benzer olan iki insan, dışarıdan gelen sıcaklığı çok farklı yollarla algılayabilir.

5 / 11 Ayaklarında çoraplarla uyuma ihtiyacı duyan insanlar, genelde korunma arayışı içerisindedirler.

6 / 11 Siz de bu insanlardansanız, muhtemelen sıcak yerlerden hoşlanıyor ve derin ve samimi ilişkiler kurmak istiyorsunuz.

7 / 11 Duygularınızı dokunarak ifade diyor ve kişisel alanınızı paylaşmakta sakınca görmüyorsunuz – sarılmak, sizi mutlu ediyor.

8 / 11 YALINAYAK UYUYANLAR Çorapla uyuma düşüncesine tahammül edemiyor, geceleri ayaklarınızın bir şeyle sarılı olma fikriyle bile rahatsız oluyorsanız, ya metabolizmanız hızlı ve kan dolaşımınız güçlü ya da deriniz kalındır.

9 / 11 Isıyı korumaya ve üretmeye biyolojik bir yatkınlığınız var; dolayısıyla ayaklarınızı örtme ihtiyacı duymuyorsunuz.Fakat bu, yalnızca fiziksel bir durum değil. Soğuğa hassas olmamak, insanlarla etkileşime geçme yöntemlerinizle de ilişkili.

10 / 11 Yalınayak uyuyorsanız eğer, muhtemelen oldukça bağımsız bir insansınız. Kişisel alanınıza çok değer veriyorsunuz ve yalnızca etkileşime girmek istediğiniz zaman insanlarla temasa geçiyorsunuz. İlişki içerisinde, korumacı bir rol üstlenmeye meyillisiniz; dürüst ve samimi ve bazen de mücadelecisiniz. Ama sizin için değerli insanlarla nasıl ilgileneceğinizi iyi biliyorsunuz.