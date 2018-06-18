HABER

Eğer geçmeyen öksürükten şikayet ediyorsanız siz de bronşektazi hastası olabilirsiniz

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.06.2018 10:36 | Son Güncelleme

Bronşektazi doğumsal nedenlerle oluşabileceği gibi sonradan da meydana gelebilmektedir. Bunun için bronşektazi belirtileri hakkında bilgi edinmek çok önemlidir. Peki bronşektazi nedir, bronşektazi olan kişiler nasıl anlar?

Eğer geçmeyen öksürükten şikayet ediyorsanız siz de bronşektazi hastası olabilirsiniz

Tekrarlayan ve geçmeyen öksürük… Kirli, iltihaplı, kokulu ve kanlı balgam çıkarma... Ateş ve çomak parmak Bronşektazi’nin en belirgin özellikleri arasında. Medikal tedavilerin cevap vermediği durumlarda ise uygun hastalarda cerrahi tedavi devreye giriyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan,” Soluk borusunun devamında ana bronş ve sonrasında bronşlar gelmektedir, bronş duvarının kas ve elastik yapısının bütünlüğünün bozulması sonucunda anormal ve kalıcı genişlemeye Bronşektazi denir. Bronşektazi doğumsal nedenlerden kaynaklanabileceği gibi sonradan da oluşabilir. Doğumsal nedenlerden kaynaklı Bronşektazi’de anatomik bozukluklar, damarsal bozuklular, solumun yolu üzerindeki silia tabakası bozuklukları ve immün sistem zayıflıkları rol oynar. Sonradan gelişen Bronşektazi’de ise sigaranın olumsuz etkilerinin yanı sıra sık geçirilen akciğer enfeksiyonları, bronşu tıkayan (yabancı cisim), bronşu daraltan durumlar ( bronş etrafında bulunan lenf bezelerinin bası yapması), aspirasyon pnömonisi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bronşektazi en sık sol alt lobda görülmesine rağmen akciğerin tüm bronşlarını etkileyebilir” dedi.

o2

15 YIL BRONŞEKTAZİ İLE MÜCADELE ETTİ

15 yıl Bronşektazi ile mücadele ettiğini ifade eden İzmirli 51 yaşındaki Mecidiye Sale,” Çocukluğumdan beri neredeyse hep hasta olduğumu söyleyebilirim. Direncim çok düşüktü ve sık sık akciğer enfeksiyonları geçiriyordum. Bundan 15 yıl önce Bronşektazi tanısı konuldu. Medikal tedavilerim devam etti ancak son bir yılda şikayetlerim çok arttı. Bir türlü geçmeyen öksürükle beraber sürekli kirli ve kokulu balgam çıkarma sorunum vardı. Aynı zamanda yokuş çıkarken nefes darlığı yaşamaya başladım. Son bir yılım neredeyse yatakta geçti diyebilirim. İzmir’deki doktorlarım ameliyatın kaçınılmaz olduğunu söylediler. Ben de bu konuda araştırma yaptım ve Özkan hoca ile tanıştıktan sonra ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat sonrası beni en çok mutlu eden şey yıllar sonra tekrar yorulmadan yürümeye başlamış ve rahat nefes almaya başlamış olmamdı” şeklinde konuştu.

o3

ÖNCE MEDİKAL TEDAVİ OLMUYORSA AMELİYAT

Bronşektazi’nin tedavi şekline değinen Demirhan,” Bronşektazi hastaları önce göğüs hastalıkları uzmanına gidiyor. Uzun süre tedavi ediliyor. Rutin tedavi prosedürü de budur. Önce medikal tedavi olmuyorsa ameliyat düşünülür. Eğer medikal tedavilerde enfeksiyon dirençli hale geldi ve kurutmak imkansız ise bu durum da hastanın yaşam konforunu bozuyorsa ameliyat devreye girer. Yaygın Bronşektazi’lerde ameliyat önerilmiyor, Bronşektazi sınırlı yani lokalize ise daha iyi sonuç alınıyor. Cerrahide lokalize Bronşektazi hastalarına kapalı yöntemlerle videotorokoskopik veya robotik ameliyatlar yapıyoruz. Bu ameliyatlardan sonra hasta önemli ölçüde sağlığına kavuşabiliyor. Eğer hastalar ihmal eder ya da ameliyat gerektiren durumları geciktirirlerse enfeksiyon vücuda dağılıp apse gelişimine, Ampiyem’e, hemoptiziye (balgamdan kan gelmesine ), beyin apsesine ya da nadir de olsa sepsise neden olabilir” ifadelerini kullandı.

PARTNERKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzaraKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzara
Ramazan bitti! Yeme alışkanlığına dikkatRamazan bitti! Yeme alışkanlığına dikkat
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eminlatif: Bayramda kalbinizi yormayınKardiyoloji Uzmanı Dr. Eminlatif: Bayramda kalbinizi yormayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bronşektazi bronş öksürük

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

İlginizi Çekebilir

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tatilde bel sağlığınızla ilgili sorun yaşamak istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Tatilde bel sağlığınızla ilgili sorun yaşamak istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Uzmanlar uyardı: Erkeklerin ruhsal sağlığı üremeyi etkliyor

Uzmanlar uyardı: Erkeklerin ruhsal sağlığı üremeyi etkliyor

Ramazan bitti! Yeme alışkanlığına dikkat

Ramazan bitti! Yeme alışkanlığına dikkat

Hafif ve sağlıklı 5 bayram tatlısı

Hafif ve sağlıklı 5 bayram tatlısı

Geçici iskemik ataklar, kalıcı inmeye sebep olabilir

Geçici iskemik ataklar, kalıcı inmeye sebep olabilir

Vajinismus: Cinsel ilişkiye girememe ve tedavi yöntemleri

Vajinismus: Cinsel ilişkiye girememe ve tedavi yöntemleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.