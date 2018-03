“Eğitimle, Down Sendromlu bireyler hayata tutunabilir”

Hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen yanlış kromozom dağılımı sonucunda ortaya çıkan Down Sendromu’nun, henüz tümüyle tedavi edilmesi mümkün olmayan genetik bir rahatsızlık olduğunu vurgulayan Sevinç, “Down Sendromu bazı bireylerde daha ağır, bazı bireylerde ise daha hafif semptomlarla ilerleyebiliyor. 700-800 doğumda bir Down Sendromu riski göz önünde bulundurulduğunda, bu her yaş grubu için ciddi bir risk oluşturuyor. Ancak, genetik biliminde gerçekleşen ilerlemeler sayesinde, Down Sendromu'nun tanısına yönelik güvenilir testlerin de olduğunu unutmamak gerekir. Özellikle son yıllarda gelinen noktada artık çok düşük hata oranları ile doğum öncesi genetik testler ile Down Sendromu tanısını hamileliğin erken dönemlerinde etkili bir şekilde ailelere sağlayabiliyoruz. Ayrıca, gelişmelerin sadece tanı aşamasında değil de, sendroma sahip kişilere yönelik özel eğitim programları ve okullarında yaygınlaşmasıyla, Down Sendromlu bireylerin yetenek özelliklerinin ve becerilerinin keşfedilmesi ve bu becerilerin geliştirilmesi ile hedefe yönelik mesleki eğitimler gerçekleştirilebiliyor. Son 30 yılda bu alanda yapılan çalışmalarla bireylerin hayatlarının erken evrelerinde yetenekleri göz önüne alınarak verilecek güzel bir eğitimle sorunlar aşılabiliyor ve Down Sendromu'na sahip bireyler topluma üretken bireyler olarak kazandırılabiliyor” dedi.