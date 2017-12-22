Egzama soğuk sever

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Şentürk, yaptığı açıklamada, cilt sağlığının özellikle mevsim dönüşlerinde çok etkilendiğini ve birtakım sorunlara yol açabildiğini söyledi.

Münih Teknik Üniversitesi araştırması

Yurtdışında gerçekleştirilen iki bilimsel çalışmayla hava sıcaklığındaki düşüşlerin, deride bağışıklık ve sinir sisteminde etkili olan "histamin" isimli kimyasal bileşiğin salınımını artırarak, kaşıntıya neden olduğu ve egzamayı tetiklediği belirlendi.

Kış mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte cilt problemlerinde artış görüldüğünü ifade eden Şentürk, soğuk havada en sık cilt kuruluğu ile karşılaşıldığını belirtti. Şentürk, soğuk havanın deride kızarıklık, şişme, kaşıntı gibi belirtileri bulunan egzamada da artışa neden olduğuna dikkati çekti.

Soğuk havanın, hassas cilt yapısına sahip kişilerde egzama gelişme riskini de artırdığına vurgu yapan Şentürk, "Egzamaya yatkın olan kişiler, düşük hava sıcaklığından daha çok etkileniyor. Soğuk havada dışarıda rüzgar, içeride de merkezi ısıtmanın kullanıldığı yerlerde cilt kuruluğu artıyor. Soğuğa bağlı egzamada, özellikle el ya da alt bacağın yan kısımlarında porselen çatlağı gibi kızarık zeminde ince deride çatlaklar oluşur." dedi.