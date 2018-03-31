Egzersizin yaşlanma üzerindeki etkisi

ABD New York Dominican Üniversitesi Fizik Tedavi Programı Araştırma Komitesi Başkanı Doç. Dr. Fizyoterapist Ayşe Özcan Edeer, egzersizin yaşlanma üzerindeki etkisinden bahsederek, “Kronolojik takvim yaşı kontrol edemeyiz ama bize canlılık veren yaşımızı kontrol edebiliriz” dedi.

Doç. Dr. Edeer, SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen SANKONUK Programı kapsamında, halka açık konferansta “Egzersiz Yaşlanmayı Önler mi? ” konusunu anlattı.

Güncel çalışmaların, sedanter (hareketsiz) bir yaşam tarzıyla hücrelerin daha hızlı yaşlandığını, kronolojik yaşla biyolojik yaşın her zaman eşleşmediğini gösterdiğini anlatan. Doç. Dr. Edeer, “Araştırmalar gösteriyor ki, kendinizi ne kadar genç hissederseniz o kadar uzun yaşıyorsunuz. Yani, kronolojik gerçek yaşınızla size canlılık veren yaşınızı eşitlemeniz gerekiyor. Bunu yapabilmenin en kolay yollarından biri de düzenle egzersiz yapmaktır” şeklinde konuştu.

Düzenli fiziksel egzersize (hem aerobik hem de kuvvetlendirme egzersizleri) katılımın sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayan bir seri olumlu yanıt ortaya çıkardığını vurgulayan Doç. Dr. Edeer, “Düzenli egzersiz metabolizmanızı düzene sokar, kalp damar sağlığınızı korur, insülin direncinizi kırar, kemik erimesini (osteoporoz) önler, kasları kuvvetlendirir, duruşu düzeltir, stresi atar, moral verir, yaşlanmayı geciktirir” ifadelerini kullandı.

Egzersizle beraber mitokondrial faaliyetler artarak, insanların kendilerini daha zinde hissettiklerini anımsatan Doç. Dr. Edeer, şöyle devam etti: “Ayrıca yeni ve genç mitokondriler enerji üretirken daha az serbest radikal bırakır. Bu da hücre yaşlanmasını yavaşlatır. Bu nedenle düzenli egzersizin, yaşlanma sonucu ortaya çıkan fonksiyonel düşüşü önlediğini veya yavaşlattığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte fiziksel aktivitelerin gerçek anlamda ‘egzersiz olarak’ algılanabilmesi için, düzenli (haftada en az 3 kere 40 - 45 dakika) uygulanması gerekmektedir.”

Sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Edeer’e, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı tarafından hediye ve teşekkür belgesi takdim edildi.