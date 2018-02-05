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Ek fotoğraf // Büyük kaza geçirdi, beyninin ön lobu alındı, ayağa kalkamaz denildi hayatına geri döndü

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 13:05 | Son Güncelleme

   

Ek fotoğraf // Büyük kaza geçirdi, beyninin ön lobu alındı, ayağa kalkamaz denildi hayatına geri döndü
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