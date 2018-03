Eklem hastalıklarının tedavisinde robotik cerrahi dönemi

Kireçlenme tedavisinde protez cerrahisi

Eklem kıkırdağının yıpranması ve kaybı sonucunda halk arasında ‘kireçlenme’ olarak bilinen hastalığın ortaya çıktığını ifade eden Doç. Dr. Gökay, üzerinde kıkırdak dokusu bulunmayan kemik uçlarının sürtünmesi ile ağrının ortaya çıktığını, ağrının azaltılması için eklem yüzeylerinin kaplanması yani protez cerrahisi işleminin kullanıldığını dile getirdi.

Gökay, protez cerrahisi işleminin uzun yıllardır kireçlenme hastalığının tedavisinde kullanılan bir yöntem olduğunu vurguladı. Günümüzde protez cerrahisinin daha genç yaşlarda ve daha fazla hastaya uygulanmaya başladığına değinen Doç. Dr. Nevzat Selim Gökay, protezin yerleşme şeklinin, protezin ömrünü belirlediğine dikkat çekti.

Eklem cerrahisinde robotik sistemler

Standart cerrahi teknikte, protez uygulaması yapılırken, bir takım mekanik kılavuzların kullanıldığını ifade eden Gökay, "Bu yöntemde göz ardı edilen bir konu son yıllarda tartışılmaya başlanmıştır ki, bu da eklemlerimizin yapısının kişiye özel olmasıdır. Yani herkesin ekleminin kendine has bir anatomisi ve aynı zamanda biyomekaniği bulunmaktadır. Dolayısıyla ideal bir cerrahi için her hastanın protez cerrahisinin, kendine has bir kılavuzu yani yönlendiricisi bulunmalıdır" diyerek, robotik sistemlerin eklem cerrahisinde kullanılma fikrinin çıkma amacını açıkladı.

Robotik sistemlerde hastaların ameliyatlarının ilk olarak sanal model öncesinde planlandığını, bu planlamanın aslında bir deneme olarak görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Nevzat Selim Gökay, "Ayağımıza, sadece bir süreliğine giymeyi planladığımız ayakkabıları satın alırken bile defalarca denememize rağmen, ömür boyu bizi taşıyacak olan eklemlerimizin bu model üzerinde denemesini yapabilmenin bir lüks olarak görülmemesi gerekli" dedi.

Gökay, bu planlama sayesinde eklem için en uygun implant çeşidinin, ameliyat öncesinde belirlenebildiğini ifade ederek, robotik sistemlerin eklem cerrahisinde ki diğer bir avantajının eklemin biyomekaniğini cerrahi sırasında analiz edebilmeleri olduğunu sözlerine ekledi.