HABER

Eklem kireçlenmeleri ihmale gelmiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. İ. Hilmi Elmacıoğlu, eklem kireçlenmelerinin ihmale gelmediğini, kalça ve diz bölgesinde yaşanan kireçlenmelerin tedavisi için cerrahi işlem gerekebileceğini söyledi.
Eklem kireçlenmesi, oluşma nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. İ. Hilmi Elmacıoğlu, hayatı kolaylaştıran araç ve teknolojik aletlerin tüm vücudu olumsuz etkileyen hareketsizliğe neden olduğunu, bu durumun kemik sistemini baştan aşağıya vurduğunu kaydetti.
Kişinin uzun süreli oturmasının, eklemlerde ve omurga sisteminde ciddi sorunlar oluşturabileceği uyarısında da bulunarak, günlük belirli periyotlarda egzersiz yapılmasına dikkat çeken Elmacıoğlu, "Eklem kireçlenmesi, eklem kıkırdağının yapısının bozulması, aşınması, incelmesi ve kaybına neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Eklem kıkırdağının altındaki kemik dokusunda değişiklikler sonucu kemikte büyümeler ve eklem kenarında çıkıntılar da oluşur. Bu durum eklemlerin normal yapısını bozarak, eklem hareketlerinde kısıtlanmaya ve ağrıya neden olmaktadır. Hastalık genellikle yavaş ilerlese de, bazı durumlarda eklemin sınırlı bir bölgesini etkileyebildiği gibi bazen de eklemde şiddetli ve yaygın değişiklik olabilir. Bu da özellikle kalça ve diz bölgesinde yaşanan kireçlenmelerin tedavisi içinde cerrahi işlem gerektirebilir. Bunun için de kişi mutlaka uzun süreli oturuşlardan kaçınmalı, kalça ve diz bölgesini kuvvetlendirici egzersizler yapmalı, bol bol su içmeli ve yürüyüş yapmalıdır. Bunlar kireçlendirmeyi geciktirir. Fakat yürüyüş ve egzersiz yapmayan ve de ailesinde bu sağlık sorunu olanlar eklem kireçlenmesine daha erken yaşlarda yakalanmaktadır" dedi.

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Ankara'da deprem yaratacak iddia!
Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!
AB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sıradaAB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sırada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.