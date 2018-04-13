Eklem kireçlenmeleri ihmale gelmiyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. İ. Hilmi Elmacıoğlu, eklem kireçlenmelerinin ihmale gelmediğini, kalça ve diz bölgesinde yaşanan kireçlenmelerin tedavisi için cerrahi işlem gerekebileceğini söyledi.

Eklem kireçlenmesi, oluşma nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. İ. Hilmi Elmacıoğlu, hayatı kolaylaştıran araç ve teknolojik aletlerin tüm vücudu olumsuz etkileyen hareketsizliğe neden olduğunu, bu durumun kemik sistemini baştan aşağıya vurduğunu kaydetti.

Kişinin uzun süreli oturmasının, eklemlerde ve omurga sisteminde ciddi sorunlar oluşturabileceği uyarısında da bulunarak, günlük belirli periyotlarda egzersiz yapılmasına dikkat çeken Elmacıoğlu, "Eklem kireçlenmesi, eklem kıkırdağının yapısının bozulması, aşınması, incelmesi ve kaybına neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Eklem kıkırdağının altındaki kemik dokusunda değişiklikler sonucu kemikte büyümeler ve eklem kenarında çıkıntılar da oluşur. Bu durum eklemlerin normal yapısını bozarak, eklem hareketlerinde kısıtlanmaya ve ağrıya neden olmaktadır. Hastalık genellikle yavaş ilerlese de, bazı durumlarda eklemin sınırlı bir bölgesini etkileyebildiği gibi bazen de eklemde şiddetli ve yaygın değişiklik olabilir. Bu da özellikle kalça ve diz bölgesinde yaşanan kireçlenmelerin tedavisi içinde cerrahi işlem gerektirebilir. Bunun için de kişi mutlaka uzun süreli oturuşlardan kaçınmalı, kalça ve diz bölgesini kuvvetlendirici egzersizler yapmalı, bol bol su içmeli ve yürüyüş yapmalıdır. Bunlar kireçlendirmeyi geciktirir. Fakat yürüyüş ve egzersiz yapmayan ve de ailesinde bu sağlık sorunu olanlar eklem kireçlenmesine daha erken yaşlarda yakalanmaktadır" dedi.