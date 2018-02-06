Eklem tedavisinde ’artroskopi’ yöntemi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, “Diz, omuz, ayak bileği, kalça, dirsek ve el bileği eklemlerinin tanı ve tedavisinde, ‘artroskopi’ yapılmaktadır. Bu tedavi yönetim ile, menüsküs yırtıkları, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ yaralanmaları gibi hastalıklarda çok iyi sonuçlar alınmaktadır” dedi. Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Ağrı Merkezi doktorlarından, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, eklem içinde meydana gelen hastalıkların tedavisini sağlayan artroskopi yöntemi hakkında bilgi verdi. Artroskopinin fiberoptik cihazlar kullanılarak eklemlerin içlerini görüntülü muayene edip, eklem içinde meydana gelen hastalık ve yaralanmaların tanı ve tedavisini sağlayan bir yöntem olduğunu belirten Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, “Diz, omuz, ayak bileği, kalça, dirsek ve el bileği eklemleri tanı ve tedavisinde artroskopi yapılmaktadır. Menüsküs yırtıkları, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ yaralanmaları gibi hastalıklarında çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Dizin içinde eklem kıkırdağı, menüsküsler ve her yeri kaplayan sinovya adı verilen zar tabakasının çok çeşitli hastalıklarında da artroskopi çok başarılı bir yöntemidir” diye konuştu.

“Aynı gün taburcu imkanı”

Artroskopik cerrahi de işlemlerin günübirlik olduğunun altını çizen Doç. Dr. Avcı, “Ameliyat sabahı hastaneye yatıp, aynı gün akşam taburcu olmak mümkündür. Ancak bazı durumlarda yatış süresi birkaç güne çıkabilir. Bu konuda doktorunuz sizi ameliyat öncesinde mutlaka bilgilendirecektir. Açık ameliyatlarda ekleme ulaşabilmek için büyük kesiler yapılıyor bunun için ameliyat sonrasında ağrı daha fazla ve rehabilitasyon ve iyileşme dönemi daha uzun ve daha sıkıntılı olabiliyor. Artroskopide ise eklemi görüntülemek için kullanılan cihazın kalınlığı yaklaşık yarım santimetre olduğundan bir santimetreden daha küçük bir kesi uygulanır. Bu anlamda ameliyat sonrası ağrı daha az, iyileşme ve rehabilitasyon süresi de daha zahmetsiz ve daha kısa olur ve uygulanan kesi birkaç ay sonra neredeyse görünmez hale gelir” şeklinde konuştu.