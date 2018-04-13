Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Suriyeli üçüzlere yardım

DENİZLİ (AA) - Dört yıl önce Suriye'nin Halep şehrinden Türkiye'ye sığınan Ammar ve Ramia Sarmadawi çiftinin rahatsızlanan üçüz bebeklerinden Recep ve Tayyip, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yardımıyla tedavi edilip sağlığına kavuştu.
Bakan Zeybekci, Pamukkale ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına yerleşen ve 9 ay önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde dünyaya gelen üçüz bebeklerden Recep ve Tayyip'in sağlık sorunlarının olduğunu öğrenince tedavi edilmeleri talimatını verdi.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ailenin kaldığı ikamete giderek Recep ve Tayyip bebekleri, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü ve tedavi altına alınmasını sağladı.
Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mehmet Erkaleli, üçüzlerden Recep ve Tayyip'in fıtık rahatsızlığı nedeniyle ameliyata edildiğini belirterek sağlığına kavuşan bebekleri taburcu ettiklerini söyledi.
Bebeklerinin sağlığına kavuşmasından mutlu olduklarını dile getiren Anne Ramia Sarmadawi de tedavi edilmelerini sağlayan Bakan Zeybekci'ye teşekkür etti.
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