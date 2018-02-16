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Ekvador’da son 3 ayda domuz gribinden 84 kişi öldü

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.02.2018 10:57 | Son Güncelleme

Ekvador’da son 3 ayda domuz gribinden 84 kişi öldü

Ekvador’da son üç ayda domuz gribi nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Ekvador Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kasım ortasından bu yana 84 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiğini, 1081 kişiye de domuz gribi teşhisi konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Carlos Duran, 2,5 milyon kişiye aşı yapıldığını ve yaklaşık 4 milyon doz aşının kullanıma hazır olduğunu belirtti.

Yetkililer, aşıların 65 yaş üstü kişilere, hamilelere, 5 yaş altındaki çocuklara ve kronik hastalığı bulunan kişilere yapıldığını kaydetti. Aşı kampanyasının nisanda bütün ülkeyi kapsayacağı bildirildi.

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aşı Domuz gribi ekvador

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