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El ayak ağız hastalığından korunma yolları

SAĞLIK HABERLERİ | 05.01.2018 16:07 | Son Güncelleme 22 dakika önce

Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz el ayak ağız hastalığı tedavisi ve korunma yollarını anlattı.

El ayak ağız hastalığından korunma yolları

Hafif döküntü ile seyreden bulaşıcı, viral bir hastalık olan el ayak ağız hastalığı, en sık 2-10 yaş arasında görülüyor. Nadiren daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde görülebileceğini söyleyen Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz el ayak ağız hastalığı tedavisi ve korunma yollarını anlattı.

Genellikle boğaz ağrısı, hafif ateş, iştahsızlık, halsizlik gibi hafif şikayetlerle başlar. Özellikle avuç içi ve ayak tabanında ve ağız mukozasında döküntülerle kendini gösterir. Döküntüler genellikle 7-10 gün içinde kendiliğinden düzelir. Döküntüler başladıktan itibaren bir hafta bulaşıcılığını korur. Özellikle gebelerde ilk üç aylık dönemde düşüğe neden olabilir. Bu yüzden özellikle gebelerin el ayak ağız hastalığına karşı çok dikkatli olması gerekir.

NASIL BULAŞIR?

Kişiden kişiye bulaşan virüs ile enfekte kişilerin tükürük, burun akıntısı, balgam gibi solunumsal salgılarına temas ile olur. Kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında bulaşma olabilir. Döküntülerden itibaren bir hafta bulaşıcılığı devam eder. Hasta kişiyle temastan 3-7 gün sona ortaya çıkabilir. Karakteristik döküntüyle birlikte klinik muayene ile tanı konulur.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Sağlıklı erişkin ve çocuklar çoğu zaman tedaviye gerek olmadan iyileşirler. Tedaviler genellikle ateşin düşürülmesi, kaşıntının azaltılması, eklem ağrılarının giderilmesi gibi rahatlatmaya yöneliktir. Antibiyotiklerin tedavide yeri yoktur. Çok sıklıkla kendiliğinden düzelir, çok nadiren menenjit gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Nadir olmakla birlikte döküntüye eşlik eden yüksek ateş, kusma, bilinç bulanıklığı, solunum güçlüğü, çarpıntı gibi bulgular saptandığında komplikasyon açısından değerlendirilmesi gerekir.

ÖNERİLERE UYUN, HASTALIKTAN KORUNUN

Aşısı yoktur.
Eller sık sık su ve sabun ile yıkanmalıdır.
Öksürük-hapşırık esnasında ağız ve burun kapanmalıdır.
Göz-burun-ağza sık sık dokunulmamalıdır.
Hasta kişilerle temastan kaçınılmalıdır.
Hasta olan çocukların evde kalması sağlanmalıdır.
Genel hijyen önlemleri sağlanmalıdır.

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çocuk sağlığı Liv Hospital Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz

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