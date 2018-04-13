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El bileğinden yapılan anjiyo tedaviyi kolaylaştırıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof.

El bileğinden yapılan anjiyo tedaviyi kolaylaştırıyor

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, son dönemlerde daha yaygın kullanılan el bileğinden anjiyo yönteminin, sunduğu kolaylıklar nedeniyle hastalar tarafından tercih edildiğini söyledi.

9-15 Nisan Kalp Haftasına dair açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Seyfeli, uzun yıllar kasıktan girilerek yapılan anjiyonun, son yıllarda daha az risk içermesinden dolayı el bileğinden yapıldığını ifade etti. Her iki anjiyonun da birbirinden farkı olmadığını, hatta el bileğinden anjiyonun hastaya daha konforlu bir süreç sağladığını belirten Prof. Dr. Seyfeli, “Kasık damarından anjiyo ile yapılabilen tüm işlemler el bileginden anjiyo ile de gerçekleştirilebiliyor. Ancak kasıktan yapıldığında işlem hasta açısından çok daha zahmetli olabiliyor. Bununla birlikte anjiyo sonrasında beş-altı saat boyunca kum torbalarıyla birlikte sabit bir pozisyonda, kımıldamadan yatılmasının gerektiği için bu süre zarfında hasta tuvalete gidemiyor ve ayağa kalkamıyor. Dolayısıyla bu durum özellikle yaşlı hastalarda eziyetli olabiliyor. Kasık damarından yapılan anjiyolarda komplikasyonların da biraz daha fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Ergün Seyfeli, “Kanama, şişme, cilt altında kan birikmesi, ağrı, işlem sonrasında damar hasarı yaralanmasına daha sık rastlanıyor. Bunların yanı sıra, hasta kasık bölgesinde ciddi bir ağrı hissettiğinden ertesi gün bile yürümekte zorlanıyor. Dolayısıyla sosyal hayatı ciddi şekilde kısıtlanıyor” diye konuştu.

El bileği anjiyosunda lokal anestezi
El bileğinden anjiyoda genel anesteziye ihtiyaç duyulmadığını kaydeden Prof. Dr. Seyfeli, yöntemin mutlaka deneyimli kişiler tarafından yapılmasını önerdi. Prof. Dr. Seyfeli, “Gerektiğinde hastayı işlem öncesi rahatlatmak için hafif sedatif ilaçlar kullanılabiliyor. Hastanın bileği uygun pozisyonda hazırlanıyor ve küçük bir iğne yardımıyla bilek damarına giriliyor. Bundan sonraki işlem kasıktaki ile aynı oluyor ve benzer kateterler kullanılıyor. Hastanın kalp içinde sağ ve sol koroner damarlar görüntülenebiliyor. Yaklaşık 10 dakika içinde tamamlanan işlem sonrasında hasta bir iki saat gözlem altında tutuluyor. Ek bir problem yoksa aynı gün taburcu ediliyor ve hasta ertesi gün gündelik yaşamına dönebiliyor. Doğuştan el bileği damarı zayıf olan veya bu damarı olmayan kişilere anjiyo el bileğinden uygulanamıyor. Ayrıca el bileği damarı çok ince olan hastalara da yapılamıyor” ifadelerini kullandı.

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