El cerrahisinde uzmanlaşacaklar

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Akel, başkanlığını yaptığı kursta genç meslektaşlarına ‘parmak ucu yaralanmalarında flep (doku transferi) yöntemi’ni anlattı, uygulamalı gösterdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesinde “Kadavra Uygulamalı El ve Üst Ekstremite Yumuşak Doku Defektlerinde Pratik Çözümler Flep Kursu” düzenlendi. Hafta sonu gerçekleşen kursa, çeşitli hastanelerde ortopedi ve travmatoloji ile plastik, rekontstrüktif ve estetik cerrahi kliniklerinde yan dal eğitimi alan doktorlar katıldı. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneğinin katkıları ile gönüllü olarak çeşitli üniversitelerden el cerrahisinin önemli isimlerinin eğitim verdiği ücretsiz kursta İzmir Kent Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Akel de bilgi ve deneyimlerini genç meslektaşlarıyla paylaştı. Bu kursun farklı sağlık kurumlarında görev yapan hekimleri bilimsel çalışma çatısı altında bir araya getirdiğini belirten Doç. Dr. Akel şöyle konuştu: “Bu bilimsel çalışma çeşitli açılardan önemliydi; kurs ücretsizdi, hem kamu hem özelden uzmanlar eğitim verdi ve kadavra kullanıldı. Elleri kullanmayı engelleyen veya zorlaştıran pek çok sorunun tedavisinde uygulanan cerrahi operasyonları asistan arkadaşlara kadavra üzerinde uygulamalı gösterdik. Ülkemizde el cerrahisi sürekli gelişme gösterip kadavra üzerinde çalışma yapabilmek çok kısıtlıyken genç meslektaşlarımıza bu olanağının sunulması gerçekten çok önemli ve değerli. Çünkü henüz hiçbir teknolojik gelişme kadavra uygulamasının yerini tutmuyor. O nedenle bu kurs çok değerli oldu. Eğitim veren hocalar adına genç meslektaşlarımıza yararlı olabilmenin mutluluğunu yaşadığımızı da ifade etmek isterim. Bu kursun gelenekselleşmesi de hepimizin dileği.”