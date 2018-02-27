El ve koltuk altı aşırı terleme sorununa ameliyat ile kesin çözüm

Terlemenin vücut için doğal ve gerekli bir süreç olduğunu fakat aşırı miktarda olduğunda bunun sebebinin araştırılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Ahmet Rauf Görür, "Vücudun, gerektiği kadar sıvıyı beraberinde bazı maddelerle beraber cilt yolu ile dışarı atması olayına terleme denir. Terleme, aşırı miktarda olunca kişi için zararlı olabilir ve sebebinin araştırılması gerekir. Eller, koltuk altı, ayaklar, alın ve yüzde normal fizyolojik ve duygusal ihtiyaçların ötesinde terleme olması durumudur. Bu durum normal ter bezlerinin duygusal uyarılara abartılı cevap vermesinden kaynaklanmaktadır. Acı ve ekşi gıdaların yenilmesi ile de aşırı terleme olabilir" diye konuştu.

"Bölgesel aşırı terlemeler günlük yaşamı olumsuz etkiler"

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Görür, aşırı terlemenin kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğine vurgu yaparak, şöyle konuştu: "Terlemenin fazla olması, örneğin koltuk altlarının sık sık ıslanması, genellikle çekingen karakterli olan bu kişilerin daha da sıkılgan ve utangaç olmalarına yol açar. Kişiden kişiye farklılık gösterse de bölgesel aşırı terlemeler günlük yaşamı olumsuz etkilediği gibi psikolojik sorunlara da yol açabilir. Bu durumda tedavi edilmeleri gerekir. Bölgesel aşırı terlemelerde ağızdan alınan bazı ilaçlar, kremler, düşük doz elektrik akımı (iyontoforez) ve botoks tedavileri uygulanmaktadır. Bu tedaviler kısa süreli etki göstermektedir ve her hastada başarılı olmamaktadır".

Bölgesel terlemede kesin çözüm cerrahi yöntem

Bölgesel terlemede kesin ve kalıcı çözümün cerrahi yöntem olduğunu kaydeden Doç. Dr. Görür, "Bölgesel terlemenin kesin ve kalıcı tedavisi torakal sempatik sinir üzerine yapılan cerrahi uygulamalardır. Bugün en popüler yöntem ETS olarak bilinen sempatik sinirin klips denilen titanyum teller ile bloke edilmesidir. Terleme ameliyatında her ameliyatta görülebilecek problemler görülebilir. Bu ameliyata özgü olarak refleks terleme denilen durum ortaya çıkabilir. Refleks terleme meme bölgesi alt tarafında herhangi bir yerde terleme miktarında artış olmasıdır. Genellikle bu rahatsız edici boyutta olmaz. Hastaların yüzde 1-2 si bu durumdan şikâyetçi olur. Bölgesel terleme için uygulanan ameliyat aynı zamanda yüz kızarmaları konusunda sorun yaşayan hastalar için de uygulanır" ifadelerini kullandı.