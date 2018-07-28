Elazığ Şehir Hastanesi 1 Ağustos’ta açılıyor

ELAZIĞ (YURT) - SAĞLIK Bakanlığı’nın yaptırdığı Elazığ Şehir Hastanesi 1 Ağustos’ta hizmete girecek. Elazığ Şehir Hastanesi, Türkiye’de hizmete giren 6. şehir hastanesi olacak.

Yozgat, Mersin, Isparta, Adana ve Kayseri’den sonra şehir hastaneleri projesinde bir dev projenin daha sonuna gelindi. Açılış öncesinde Sağlık Bakan Yardımcısı Prof Dr. Muhammet Güven, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper ve beraberindeki heyet şehir hastanesinde incelemelerde bulundu.

Elazığ Şehir Hastanesi, modern, güçlü altyapısı ve teknoloji yatırımlarıyla bölgedeki sağlık hizmet kalitesini en yüksek seviyeye çıkaracak. Bin 38 yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan hastanede her branştan poliklinik yer alacak, nitelikli ameliyatlar yapılabilecek.

Elazığ Şehir Hastanesi, şehrin en büyük projesi olarak birçok ilki bünyesinde barındıracak. Hastane diğer şehir hastanelerinde olduğu gibi sağlık alanında son teknolojiye sahip cihazlarla hizmet verecek.