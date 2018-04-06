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Elazığ’da akciğer kanseri bilgilendirme semineri

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.04.2018 13:12 | Son Güncelleme

Elazığ PTT Başmüdürlüğü çalışanlarına akciğer kanseri bilgilendirme semineri verildi.1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından PTT Başmüdürlüğü personellerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Elazığ’da akciğer kanseri bilgilendirme semineri

Elazığ PTT Başmüdürlüğü çalışanlarına akciğer kanseri bilgilendirme semineri verildi.
1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından PTT Başmüdürlüğü personellerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Bir otelde düzenlenen seminerde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli, katılımcılara akciğer kanseri hakkında bilgi verdi. Akciğer kanserinin belirtileri ve tedavi yöntemleri üzerinde durulan seminerde, özellikle sigaranın zararları vurgulandı.
Dünyada en sık ölüme neden olan kanser türünün akciğer kanseri olduğunu belirten Op. Dr. Tayfun Kermenli, “Akciğer kanseri yüzde 30 civarında sigaraya bağlı olarak görülüyor. Sigara içen her 5 hastanın birinde görülüyor. Bu hastalar erken evrede teşhis edildiğinde kemoterapi ve cerrahi tedavi seçeneği var. Erken evrelerde cerrahi operasyonu ön planda tutuyoruz. Akciğer kanserinde özellikle dünyada en sık olarak görülmesinden kaynaklı olarak, farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Çünkü buradaki erken tedavi sağ kalımı artırmakta. İleri evre tümörlerde hastalarda görülen bir sürü yan etki var. Bunları da engellemiş oluyoruz. Bunun dışında sigara içimini azaltarak akciğer kanseri görülme oranını azaltmaya çalışıyoruz. Sigara içen 3 kişiden 2’si bir hastalığa yakalanmış oluyor” dedi.
Katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona eren seminere Medical Park Elazığ Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, Anlaşmalı Kurumlar Müdür Yardımcısı Ruşen Çınar ve Elazığ PTT başmüdürlüğü personeli katıldı.

Elazığ’da akciğer kanseri bilgilendirme semineri

Elazığ’da akciğer kanseri bilgilendirme semineri

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