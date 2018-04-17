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Elazığ’da ”Kalp sağlığı”semineri

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.04.2018 10:56 | Son Güncelleme

Kalp hastalıklarının halen dünya da en sık ölüm nedenleri arasında gösterildiğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Elazığ’da ”Kalp sağlığı”semineri

Kalp hastalıklarının halen dünya da en sık ölüm nedenleri arasında gösterildiğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Suat Demirkıran,sigara kullanımını azaltarak ve çocuk yaşta kullanımını engelleyerek kalp hastalıklarından en az 3 kat koruna bilindiğini söyledi.
Medical Park Elazığ hastanesi tarafından bir otelin konferans salonunda PTT personeline "Kalp sağlığı" semineri verildi. Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Suat Demirkıran kalp sağlığı konusunda bilgiler aktardı.
Her yıl 12-18 Nisan tarihleri arasında kalp sağlığı haftasının kutlandığını belirten Kardiyoloji Uzm. Dr. Suat Demirkıran, “Bugün PTT çalışanlarıyla beraber bir kalp sağlı haftası semineri düzenledik. Kalp hastalıkları halen dünya da en sık ölüm nedenleri arasında gösterilmektedir. Biz bunlara birkaç önlem alarak kalp hastalıklarından korunuyoruz. Alacağımız önlemleri düşünürsek örneğin sigara kullanımı azaltarak, çocuk yaşta sigara kullanımını engelleyerek kalp hastalıklarından en az 3 kat kadar korunmuş olmaktayız. Fiziksel egzersizler bizim için çok önemli.Haftada en az 5 gün yarım saat 45 dakika kadar bir fiziksel egzersiz istiyoruz. Tempolu yürüyüş şeklinde. Kiloya dikkat etmek gerekiyor. Obezite kalp ve damar hastalıkları için büyük bir risk oluşturuyor. Diyetimize dikkat etmemiz lazım. Yediğimiz içtiğimiz şeyler bizim için çok önemli. Özellikle doymuş yağlardan, trans yağlardan uzak durmamız gerekiyor. Zeytin yağı veya fındık yağı gibi bitkisel yağları tercih etmek her zaman kalp sağlığı acısından önemli. Kan basıncımızın 140-90 üzerinde yani halk arasındaki tabiriyle 14-9 tansiyon üzeri yine kalp hastalıkları açısından risk oluşturmaktadır. Bunu en kolay tuzu kısıtlamakla önleye biliriz"dedi.
Bazen önemsiz görünen baş ağrısının bir tansiyon hastalığının habercisi olabileceğinin her zaman akılda tutulması gerektiğini aktaran Demirkıran," Kolesterol bizim için en risk faktörlerinden birisi. Kalp ve damar hastalıklarının en sık sebeplerinden biri yüksek kolesterol, kötü kolesterolün yüksek olması. Aynı zaman da iyi kolesterolün düşük olması. Birde diyabet artık yeni sistemde neredeyse bir koroner arter hastalığı yani kalp damar hastalığına eş değer kabul edilmektedir. Biz bunları kontrol altına alarak kardiyovasküler hastalıklara bağlı serebral inme felç dediğimiz olaylara bağlı ölümleri en az yüzde 50 oranında azaltmaktayız. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Kalbimize değer verelim çünkü içinde sevdiklerimiz var”diyerek sözlerini tamamladı.
Seminere Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Suat Demirkıran, Anlaşmalı Kurumlar Müdür Yardımcısı Ruşen Çınar ve PTT personeli katıldı.

Elazığ’da ”Kalp sağlığı”semineri

Elazığ’da ”Kalp sağlığı”semineri

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