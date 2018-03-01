Elazığ’da kiriz yönetimi, motivasyon, stres ve sağlıklı beslenme semineri

Elazığ’da kiriz yönetimi, motivasyon, stres ve sağlıklı beslenme konusunda seminer verildi.
Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından otomotiv sektörü çalışanlarına kiriz yönetimi, motivasyon, stres ve sağlıklı beslenme konusunda seminer düzenlendi. Psikolog Çağla Gül tarafından otomotiv sektörü çalışanlarına kiriz yönetimi, motivasyon, stres, Diyetisyen Neslihan Yumakgil ise sağlıklı beslenme konusunda bilgi verildi.
Otomotiv sektörü çalışanlarına kiriz yönetimi, motivasyon ve stres konusunda bilgi verdiğini dile getiren Psikolog Çağla Gül, “Anlattıklarımızla çalışan personelimizin iletişim noktasında zorluk yaşamamaları, var olan motivasyon düzeylerini korumaları, stresle baş edebilmeleri ve verimlerini artıra bilmelerini hedefledik. Çok faydalı olduğumuzu düşünüyorum. Umarım aynı faydayı kendileri de hissetmiştir. Yaptığımız çalışmaların diğer kurumlara da yayılması gerektiği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.
Programa Hastane Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Güngör, Hastane Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten ve otomotiv sektörü çalışanları katıldı.
ABD askerleri Suriye-Irak sınırında!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!
Hükümetten erken seçim açıklaması!
Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması
Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler
Kimse ondan vaz geçmiyor! Bu kez de Barbie ilan edildi
Cinsiyetinden vazgeçti, ejderhaya benzemek için 40 bin pound verdi
AK Parti'de 'güç' savaşları
iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi
Katerina'nın katilinden korkunç ifadeler: Ağzını burnunu kapatarak boğdum!
AİS'te YKS başvuru ekranı açıldı! İşte YKS başvuru kılavuzu ve rehberi
Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru
Okuyucu Yorumları 0 yorum