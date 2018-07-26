HABER

Eldivende kopan parmak ucunu görünce şoke oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2.5 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi Hikmet Usta'nın (34) kopan parmak ucu, zamanla yarışılarak yetiştirildiği hastanede dikildi.

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2.5 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi Hikmet Usta'nın (34) kopan parmak ucu, zamanla yarışılarak yetiştirildiği hastanede dikildi. Usta, "Hastanede eldivenin içindeki parmak ucumu görünce şoke oldum" dedi.

Manavgat'ta 2 çocuk babası inşaat işçisi Hikmet Usta, 1 hafta önce çalışırken dengesini kaybederek 2.5 metre yükseklikten düştü. Arkadaşları tarafından acil olarak ilçedeki hastaneye götürülen işçinin sol elinin işaret parmağının ucunun koptuğu görüldü. Yaralı işçi yapılan ilk müdahalenin ardından elindeki eldivenin içinde bulunan kopan parmak ucuyla birlikte Antalya'ya sevk edildi. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Usta, ameliyata alınarak kopan parmak ucu yerine dikildi.

'ELDİVENİ ÇIKARINCA PARMAK UCUMUN KOPTUĞUNU GÖRDÜM'

Yaşadıklarını anlatan Hikmet Usta, “Nereye çarptım ya da neye takıldım tam olarak bilemiyorum. Düştükten sonra kendimi toparlamaya çalışıyordum" dedi. Elinde eldivenle çalıştığını belirten Usta, “Arkadaşlarım beni hastaneye götürdüğünde elimdeki eldivenin içinde parmak ucumun koptuğunu gördüm. Nasıl koptuğunu bilemiyorum" diye konuştu.

'DOKTORLARA GÜVENDİM'

Kopan parmak ucunu gördüğünde şoke olduğunu ve bir an önce yerine dikilmesi için dua ettiğini söyleyen Usta, “Antalya'ya gelirken zamanla yarıştık. Buz kalıpları içindeki kopan parçanın dokularının ölmemesi gerekiyordu. Ama içim rahattı. Çünkü teknoloji çok ilerledi. Doktorlarımız çok başarılıydı. Olumsuz bir şey düşünmedim. Ameliyatla kopan parmağım yerine dikildi. Allah doktorumdan razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şu anda iyiyim. Yaralar iyileşince fizik tedavi başlayacak" dedi.

RİSKLİ DÖNEMİ ATLATTI

Ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden El Cerrahı Op. Dr. Mehmet Ali Uysal ise hastayla ilgili şu bilgileri verdi:

“Hastamız Manavgat'tan tarafımıza acil olarak başvurdu. Travmanın 7'nci saatinde hastayı biz karşıladık. Parmak ucu kopmuştu. Damarlar ve sinirler o seviyede daha küçük oluyor. Eldiven içerisinde takılarak soyulma şeklinde bir parmak ucu kopmasıydı. Ön kolundan damar alarak parmak ucunu yeniden yerine diktik, onardık. Artık riskli dönem bitti. Gayet iyi, yakında taburcu edeceğiz."

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
Erdoğan'a ulaşan kas hastası Mustafa, iyileşiyorErdoğan'a ulaşan kas hastası Mustafa, iyileşiyor
“İki elle cep telefonu kullanmayın”“İki elle cep telefonu kullanmayın”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Alexandra Sabuncu olayında şok tanık ifadesi: 3 erkek kaçtı!

Alexandra Sabuncu olayında şok tanık ifadesi: 3 erkek kaçtı!

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

İlginizi Çekebilir

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Varis neden olur? Varis tedavisi nasıl yapılır? Varis belirtileri nelerdir?

Varis neden olur? Varis tedavisi nasıl yapılır? Varis belirtileri nelerdir?

Gençlerde kemik erimesi (osteoporoz) belirtileri nelerdir? Kemik erimesi (osteoporoz) tedavisi nasıl olur?

Gençlerde kemik erimesi (osteoporoz) belirtileri nelerdir? Kemik erimesi (osteoporoz) tedavisi nasıl olur?

Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak tedavisi nasıl olur? Diyabetik ayak belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak tedavisi nasıl olur? Diyabetik ayak belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Sosyal medya doğru ve etkili kullanılıyor mu?

Sosyal medya doğru ve etkili kullanılıyor mu?

Yazın göz sağlığınız için 7 öneri! Eğer yazın göz kuruluğu yaşıyorsanız...

Yazın göz sağlığınız için 7 öneri! Eğer yazın göz kuruluğu yaşıyorsanız...

Cilt kanserine yakalanmak sandığınızdan çok daha basit! Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

Cilt kanserine yakalanmak sandığınızdan çok daha basit! Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.