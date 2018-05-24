Elif Naz, annesinin böbreği ile yaşama tutundu

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - POLİKİSTİK böbrek hastası 2,5 yaşındaki Elif Naz Bayrak, durumunun ağırlaşması üzerine tedavi gördüğü Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ambulansla getirildiği Antalya'da, annesinin böbreğiyle yaşama sarıldı. Sağlık durumları iyi olan anne- kız, evlerine dönecekleri günü bekliyor.

Uşak'ta oturan Bayrak ailesinin kızları Elif Naz, doğuştan polikistik böbrek hastasıydı. Doğumundan kısa süre sonra hastalığı fark edilen Elif Naz, 1,5 yıl diyalize girdi. Son aylarda hastalığının ilerlemesi üzerine Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Elif Naz'ın kateterinin tıkanması ve enfeksiyon başlaması üzerine durumu ağırlaştı. Kateteri tıkandığı için diyaliz yapılamayan küçük kızın böbrek fonksiyon değerleri çok yükselince, doktorları Antalya'da Prof.Dr. Alper Demirbaş ve ekibiyle görüştü.

Antalya'daki hekimlerin getirilmesini istediği Elif Naz için umuda yolculuk da başladı. Ambulansla Denizli'den Antalya'ya getirilen Elif Naz, hemen hastanede kontrol altına alındı. Nakil için gerekli hazırlıkları 8 saatte tamamlandıktan sonra 83 kilogram ağırlığındaki annesi 41 yaşındaki Kezban Bayrak'tan alınan 12 cm büyüklüğünde, 175 gram ağırlığındaki böbrek, Prof.Dr. Alper Demirbaş'ın başarılı ameliyatıyla 9 kilogramlık Elif Naz'a nakledildi. Sağlığına kavuşan, ameliyatın ardından 5'inci günde yürümeye başlayan Elif Naz, annesiyle birlikte taburcu olmayı bekliyor.

ANNELİK BAMBAŞKA BİR DUYGU

Elif Naz'a böbreğiyle hayat veren anne Kezban Bayrak, 1,5 yıl diyalize giren kızının yaşadığı sıkıntıların artık sona erdiğini belirtti. Prof. Dr. Alper Demirbaş'ın yaptığı ameliyatla kızının sağlığına kavuştuğunu söyleyen Bayrak, “Annelik bambaşka bir duygu. Canından evladına can veriyorsun" dedi. Herkesi organ bağışına davet eden Kezban Bayrak, “Şu anda organ nakli bekleyen o kadar çok küçük çocuk var ki. Benim kızım benim böbreğimle kurtuldu Allah'ın izniyle" dedi. Ameliyattan önce diyalize girdiği için Elif Naz'ın çok sıkıntısı olduğunu hatırlatan Bayrak, “Yürüyemiyor, yemek yemiyordu. Şu anda yemek istiyor, yürüyor. Sağlığı çok iyi. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

ELİF NAZ'IN DURUMU İYİ, BİZ DE ÇOK KEYİFLİYİZ

Elif Naz'ın durumuyla bilgi veren Nefroloji Uzmanı Prof.Dr. Havva Asuman Yavuz, Denizli'den ambulansla getirilen minik kızın gerekli tetkik ve testleri yapıldıktan sonra kısa sürede ameliyata alındığını belirtti. Prof.Dr. Yavuz, “Annesinden alınan, büyüklüğü 12 cm, ağırlığı 175 gram böbreği Elif Naz'ın karnına yerleştirebilmek zor olabilirdi. Ama Prof.Dr. Demirbaş'ın başarısıyla böbrek takıldı" dedi. Halen hastanede takip edilen küçük kızın Antalya'ya getirildiğinde böbrek fonksiyon değerlerinin inanılmaz yükseklikte olduğunu kaydeden Prof.Dr. Yavuz, şöyle konuştu:

“Şu anda idrar değerleri gayet iyi. Elif Naz artık sağlıklı. Yürüyor. İştahı iyi, yemeğini yiyor. Ateşi yok. Böbrek fonksiyon testleri çok iyi. Biz de çok keyifliyiz. Ne güzel. 'Yeni Hayatlar' diyoruz biz buna. Bundan sonrası için Elif Naz inşallah bir sıkıntı olmazsa normal bir insan gibi hayatına devam edebilecek. Okuluna gidebilecek. Boyu uzayacak. Yaşıtlarıyla hiçbir farkı olmayacak."