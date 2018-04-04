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Ellerdeki titremeler hastalık nedeni olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2018 15:44 | Son Güncelleme

Nöroloji Uzmanı Dr.

Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, ellerdeki titremeye neden olan sorunun tespit edilip mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.
Titremenin en sık ise ellerde göründüğüne dikkat çeken Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, "Ellerdeki titremeye neden olan sorunun tespit edilip mutlaka tedavi edilmelidir. En sık ellerde görülen titreme hemen hemen herkeste görülebilir. Fakat bu titreme bazı kişilerde değişik farklılıklar gösterebilir ve normalin dışına çıkabilir. Stres, yoğun sıvı alımı, açlık, yorgunluk, ani sinirlenme bu ve bunun gibi birçok nedenler titremeyi fark edilir hale getirebilir. Bu sebepler ortadan kaybolunca kişi eski haline dönebilmektedir. Fakat titremenin tipi, karakteri, şiddeti ve dağılımı mutlaka belirlenmelidir. Kan tahlilleri, beyin, omurilik ve sinir sitemine yönelik tetkikler yapılabilir. Özel yöntemlerle titreme analizleri yapılabilir. Altta yatan sebep saptandıktan sonra buna yönelik ilaç ve tedaviler önerilebilmektedir” dedi.

Hastalık habercisi olabilir
Beyin ve aşırı beyin aktivitelerinde oluşabilen el titremelerinin parkinson türevi hastalıkların habercisi olabileceğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, “Günlük hayatımızda bir işe odaklandığınızda ellerinizde titremelerin arttığı görülür. Bu iş genelde incelik isteyen işlerde olmaktadır. Sinirlerimiz beyinin bir yere aşırı odaklanmasından etkilenir ve el titremesi başlar.
Aslında önemsenmeyen bu tür titremelerin altında ciddi sorunlar yatabilir. Beyinin serebral bölümlerinde meydana gelen hasarlardan dolayı olabilen bu tür el titremesi yapılan işe yoğunlaştıkça veya yapılan işe yaklaşıldıkça artmaktadır. Bunun için el titremesi tedavisi için uzman bir doktora zamanında başvurmak büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

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