Emet’i 1 yılda 85 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti

Kütahya’nın Emet ilçesini 85 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ettiği bildirildi.

Emet Termal Resort Otel Müdürü Ramazan Sezer, 2017 yılında otel olarak yüzde 85 doluluk oranına ulaşarak 85 bin kişiyi otellerinde misafir ettiklerini belirtti.

Otellerini diğer otellerden ayıran en büyük özelliğinin şifa kaynağı dört farklı termal sular ile kaplıca tedavi merkezinin bulunmasının olduğunun altını çizen Sezer, “Emet ilçemiz her tarafı doğa güzellikleri ile dolu güzel bir ilçemiz, ilçemizde ayrıca doğal her biri farklı hastalığın alternatif tedavisinde kullanılan birçok içmece su bulunmaktadır. Dünyada iki yerde bulunan doğal, yerden kaynayan ve sıcaklığı 365 gün aynı olan yosunlu havuz buradadır. Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli ülkelerinden hastalar hem tedavi hem tatil için otelimize gelmektedir. Kaplıca tedavisi için otelimize gelen turist sayısı her geçen gün artmaktadır. Misafirlerimiz tarafından en çok ilgiyi doğal jakuzi diye adlandırdığımız yosun havuzu görmüştür. Otelimizde ayrıca sosyal etkinlikler, toplantılar, seminerler, düğün ve sünnet merasimleri de yapılmaktadır. Bunlarla beraber toplamda ise 2017 yılında 210 bin kişi otelimizden yararlanmıştır. 2018 yılı hedefimiz ise yüzde yüz doluluk oranına ulaşmaktır. Tüm vatandaşlarımızı doğal jakuzi yosunlu havuzun keyfini çıkarmak, güzel bir tatil için Emet ilçemize otelimize bekliyoruz”dedi.

Türkiye’nin Bor madeni merkezide olan Emet ilçesini diğer otel ve aparatlarla birlikte 2017 yılında yaklaşık 110 bin turistin ziyaret ettiği öğrenildi. (MS-EFE)