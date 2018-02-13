'En bakımlı dönemimde bu sivilce nereden çıktı?' diyorsanız...

Akne deri üzerindeki gözeneklerin iltihaplanması ile ortaya çıkan, cilt görünümünü ve sağlığını olumsuz etkileyen bir durumdur. Yüzde sırtta, omuzlarda ortaya çıkabilmektedir. Ergenlik dönemiyle başlayan akne sorunu erkek çocuklarında kız çocuklarına göre daha yoğun ve şiddetli görülebilmektedir. 25 yaş üzerinde ise en sık kadınlarda rastlanmaktadır. Akneli bölge sabah ve akşam uygun temizleyicilerle yıkanmalıdır burada amaç gözeneklerin temiz kalmasını sağlamaktır. Adete yakın dönemde ortaya çıkabilir veya altında hormonal nedenler yatabilmektedir. Hormonal düzensizlikler bir jinekoloji uzmanı kontrolünde tedavi edilerek sorun çözülebilmektedir.

Yoğun kapatıcılar cildinizin hava almasını engeller



Tedavi sırasında kullanılan kurutucu sabun ve ürünler cildi çok fazla kurutarak cildin yağ salgılamasına neden olabilmektedir. Kişi yağlı cilt yapısına sahip değilse, jel yerine köpük kullanılmalıdır. Tonikler ise çok yağlı olmayan bir ciltte dengeyi bozup yağ salgılamasına neden olabilmektedir. Cilde nefes aldırmayan fondöten ve ürünler kullanmak akne ve siyah nokta oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca sivilceli cilt tipine sahip kişilerin kapatıcı ürünler kullanmaması gerekmektedir. Renkli nemlendiriciler ve güneş koruyucuların kullanılması akneli ciltler için daha uygun olmakta yüzdeki parlama da engellenebilmektedir.