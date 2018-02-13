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'En bakımlı dönemimde bu sivilce nereden çıktı?' diyorsanız...

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2018 12:18 | Son Güncelleme

25 yaşını geçtiniz ve ergenlik dönemlerinizi bir sivilce bile çıkarmadan atlattınız. Ancak iş hayatınızın en yoğun tempolu olduğu ve en bakımlı olmanız gereken dönemlerinizde alnınızın orta yerinde çıkan sivilce gününüzü mahvetmeye yetebilir. Stres, hormonal bozuklukları ve yanlış beslenme alışkanlıkları tetiklenen akneler özellikle uzman yardımı ve doğru bir tedavi planlaması gerektirir. Uz. Dr. Ayça Alan Atalay, akne ve modern yöntemlerle tedavisi hakkında bilgi verdi.

'En bakımlı dönemimde bu sivilce nereden çıktı?' diyorsanız...

Akne deri üzerindeki gözeneklerin iltihaplanması ile ortaya çıkan, cilt görünümünü ve sağlığını olumsuz etkileyen bir durumdur. Yüzde sırtta, omuzlarda ortaya çıkabilmektedir. Ergenlik dönemiyle başlayan akne sorunu erkek çocuklarında kız çocuklarına göre daha yoğun ve şiddetli görülebilmektedir. 25 yaş üzerinde ise en sık kadınlarda rastlanmaktadır. Akneli bölge sabah ve akşam uygun temizleyicilerle yıkanmalıdır burada amaç gözeneklerin temiz kalmasını sağlamaktır. Adete yakın dönemde ortaya çıkabilir veya altında hormonal nedenler yatabilmektedir. Hormonal düzensizlikler bir jinekoloji uzmanı kontrolünde tedavi edilerek sorun çözülebilmektedir.

Yoğun kapatıcılar cildinizin hava almasını engeller

Tedavi sırasında kullanılan kurutucu sabun ve ürünler cildi çok fazla kurutarak cildin yağ salgılamasına neden olabilmektedir. Kişi yağlı cilt yapısına sahip değilse, jel yerine köpük kullanılmalıdır. Tonikler ise çok yağlı olmayan bir ciltte dengeyi bozup yağ salgılamasına neden olabilmektedir. Cilde nefes aldırmayan fondöten ve ürünler kullanmak akne ve siyah nokta oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca sivilceli cilt tipine sahip kişilerin kapatıcı ürünler kullanmaması gerekmektedir. Renkli nemlendiriciler ve güneş koruyucuların kullanılması akneli ciltler için daha uygun olmakta yüzdeki parlama da engellenebilmektedir.

Bir başkasının ilacını kullanmayın

Akne ilaçlarının çoğu cildi kurutma özelliğine sahiptir. Farklı cilt tiplerinde farklı ilaçlar tercih edilmektedir. Bir başkasının ilacının kullanılması sakıncalıdır. Yine akneye limon, üzüm, çilek, şeftali sürmek hassas bünyelerde alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir.

Stresi azaltın, sağlıklı beslenin

Akne tedavisi sırasında cilt temizliğine özen göstermek, düzenli ve sağlıklı beslenmek ve bol su içmek gerekmektedir. Süt ve süt ürünleri, Omega 3 gibi serbest yağ asitleri ve çinko içeren balık, taze sebze, meyve antioksidanlar açısından olumlu etki yapmaktadır. A ve C vitamini içeren gıdaları bol tüketerek bu süreçte yağlı yiyeceklerden kaçınmak gerekmektedir. Stres yönetimini iyi yapmak, düzenli uyumak ve egzersiz programı oluşturmak akneye karşı alınacak önemli önlemlerdendir.

Sivilceyi sıkmak ve ellemek enfeksiyona neden oluyor

Cildi ellemek ve sivilceleri sıkmak kızarıklık, kabarık olan aknelerde propiyonobakterium adlı bakterinin etrafa yayılmasına ve yeni lezyonların çıkmasına ve cildin enfeksiyon kapmasına neden olabilmektedir. İltihaplı akneler varsa tedaviye antibiyotik ve farklı ilaçlar eklenebilmektedir. Çok siyah noktası olan ya da cildinde kapalı yağ bezeciği şeklinde oluşumlar görülen kişilerin profesyonel cilt bakımına başlaması ve belirli periyotlarla uygulanması gerekmektedir. Tedaviye ek olarak Long Pulse ND YAG lazer ile hem bakteri yükünüzü azaltmak hem de mevcut lezyonları tedavi etmek konusunda fayda gösterebilmektedir. Aktif aknenin tedavisinden sonra iz tedavisine yönelik fraksiyonel lazer ya da iğneli radyo frekansı gibi yöntemlerle kombinasyonlar gerçekleştirilebilmektedir. Dermaroller ve dermastamp yöntemleriyle de iz tedavisi yapılabilmektedir. Bütün bu tedaviler, konusunda uzman dermatoloji doktorları tarafından modern teknolojik ekipmanlarla ve donanımlı merkezlerde yapılmalıdır.

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