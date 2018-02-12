HABER

Ender Saraç’tan Konyalılara obezite uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ | 12.02.2018 15:33 | Son Güncelleme

Doktor Ender Saraç, her 3 kişiden 2’sinin obez olduğu Konya’da beyaz un ve şeker tüketiminden uzak durulmasını istedi.Konya’da Medova Hastanesinde ’Şifa Sohbetleri’ programına katılan Doktor Ender Saraç, “Anadolu Kültüründeki Detoks Yöntemleri ile Şifalı Bitkiler” konularında bilgiler verdi.

Ender Saraç’tan Konyalılara obezite uyarısı

Doktor Ender Saraç, her 3 kişiden 2’sinin obez olduğu Konya’da beyaz un ve şeker tüketiminden uzak durulmasını istedi.
Konya’da Medova Hastanesinde ’Şifa Sohbetleri’ programına katılan Doktor Ender Saraç, “Anadolu Kültüründeki Detoks Yöntemleri ile Şifalı Bitkiler” konularında bilgiler verdi. Konya’da her üç kişiden ikisinin obez olduğunu kaydeden Ender Saraç, “Türkiye’ de kardiyovasküler hastalıkların, kalp krizinin, diyabetin ve birçok hastalığın başkenti Konya. Esasında manevi açıdan bütün dünyada nam salmış bir yer Konya. Huzurun, tasavvuf ama öbür taraftan ise o incelik, ruhsal zarafete yakışmayan obezite patladı gidiyor Konya’da. İnanılır gibi değil. Konya’da yürüdüğüm zaman en çok içimi cız eden konu 3 kişiden 2’sinin obez olması. Kendi hayatını mahvediyor. Ülkemize en çok Konya’dan buğday geliyor. Simit, poğaça, kek, pasta, ekmek, börek, bıçakarası, Mevlana böreği her şey hamur. Evde sabah ekmek yiyor, arada poğaça, simit yiyor. Konyalı kadınlar müthiş becerikli hemen börek açıyor. Derken hamur hamur hamur tatlı bir zehir. Her beyaz unla ilgili bir şey yediğinizde biraz daha göbek ve bele yağ olarak gidiyor” şeklinde konuştu.
Beyaz un ve şekerin tüketilmemesi gerektiğini belirten Ender Saraç, “Yemek yedin, mercimek, balık, köfte. Kan şekeri yavaş yavaş yükseliyor ama hamur işi yeyip bir de üstüne tatlı yediğin zaman kan şekeri birdenbire fırlıyor. O kadar çok fırlıyor ki pankreas dediğimiz kan şekerinin dengelemek için görevli olan organ birdenbire insülin salgılamak zorunda kalıyor. Beyin diyor ki dikkat et kan şekerin çıkıyor pankreasa emir veriyor pankreasta o kadar çok yedin ki sen insülin pompalamak zorunda kalıyor. Zamanla insülin görevi şekeri alıp hücre içerisine sokup kullanılmasını sağlamak. Sen o kadar çok insülin salgılattığın zaman bu sefer, insülin artık iş görmemeye, insülin direnci oluşmaya başladı. Şeker ya yakılmak zorunda veya yakamazsan yağa çevrilip en tehlikeli yer göbek civarında depolanıyor” ifadelerini kullandı.
Program Doktor Ender Saraç’ın soruları cevaplamasıyla sona erdi.

Ender Saraç’tan Konyalılara obezite uyarısı

Ender Saraç’tan Konyalılara obezite uyarısı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ATT ve Paramedikler günü kutlaması

ATT ve Paramedikler günü kutlaması

Sigarayı bırakan personele ’Teşekkür’ belgesi

Sigarayı bırakan personele ’Teşekkür’ belgesi

Alerjik nezle gribal enfeksiyonla karıştırılıyor

Alerjik nezle gribal enfeksiyonla karıştırılıyor

Genetik tanıda dışa bağımlılığı bitirecekler

Genetik tanıda dışa bağımlılığı bitirecekler

Ani işitme kaybı sonrası 72 saat çok kritik!

Ani işitme kaybı sonrası 72 saat çok kritik!

Tiryakileri sevindirecek haber! Çay içmek kalbe iyi geliyor

Tiryakileri sevindirecek haber! Çay içmek kalbe iyi geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.