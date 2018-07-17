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Endonezya’da otistik çocuklara yunus terapisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

Endonezya’da otistik çocuklar yunuslarla yüzerek terapi görüyor - Yunus terapisti Chandra Aris Gunawan: - "Otistik çocuklarla yüzerken yüksek ses dalgaları çıkaran yunuslar garip bir şekilde normal insanlarla yüzerken bu sesleri çıkarmıyor" - Otistik çocuğu için terapiye gelen Lina Budioetomo: - "Çocuğum, yunus terapisiyle fiziksel yetenek ve iletişim becerisinde ilerleme kaydetti"

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya’da otistik çocukların sosyal ve fiziksel gelişimleri için yunus terapisi programı uygulanıyor.

Başkent Cakarta’nın Ancol bölgesindeki Yunus Terapi Kliniği, otizmli çocukların iletişim ve sosyal becerilerinin yanı sıra fiziksel yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla yunuslarla terapi hizmeti sunuyor. Otistik çocuğu olan ailelerin yoğun ilgi gösterdiği klinikte çocukların durumuna göre kişiye özel terapi programı oluşturuluyor.

Ailelerin de hazır bulunduğu terapi seansında eğitmenler, grup ve çeşitli oyun aktiviteleri içerisinde karşılıklı soru cevaplarla çocukların odaklanma ve sosyal iletişiminin de güçlenmesini amaçlıyor.

Otistik çocuğu için terapiye gelen Lina Budioetomo, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Terapi merkezini otistik çocuğu olan bir arkadaşımdan öğrendim. Çocuğumda otizm ve kas tonusu bozukluğu var. Oğlum Viktor şu an 6 yaşında ve 2,5 yaşından bu yana yunus terapi merkezine geliyoruz." dedi.

Terapiler sonrası çocuğunun daha aktif olduğunu söyleyen Lina, "Çocuğum, terapist ile yüzme ve dalmayı öğrenmesi sonrası kaslarında güçlenmenin yanı sıra daha derin nefes alarak uzun cümleler kurmaya başladı. Önceleri sadece dudaklarını hareket ettirebiliyordu ve belli sesleri çıkarabiliyordu. Ayrıca insanlarla göz teması kurarak iletişime geçmeyi başladı.Terapide gelinen noktadan memnunum." diye konuştu.

Klinikte çalışan ve 13 yıldır yunus terapistliği yapan Chandra Aris Gunawan da ilk yunus terapisinin ABD’nin Florida eyaletinde başladığını, kendi tesislerinin Güneydoğu Asya’da ilk olduğunu ve 2005’ten bu yana faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Gunawan, "Çocukların yüzde 70’i suyla oynamayı sever ve su içinde onlarla etkileşime geçmek bizim için daha kolay oluyor. Otistik çocukların genelinde de dikkat bozukluğu var. Yunusların çocuklar için cezbedici ve sempatik durumundan dolayı dikkatlerini toplama ve geliştirmede yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Endonezya sularındaki yunusların insanlarla daha fazla etkileşim kabiliyeti olduğunu belirten Gunawan, "Yunuslar, terapide otistik çocuklarla yüzerken yüksek frekanslı ses dalgaları çıkarıyor. Bu yüksek frekanslı sesler, beyin fonksiyonlarındaki dengesizliklere olumlu yönde katkı sağlıyor. Garip bir şekilde yunuslar havuzda normal insanlarla yüzerken bu sesleri çıkarmıyor." şeklinde konuştu.

Gunawan ayrıca, 5 yaş sonrası beyin gelişiminde belli evrelerinin geçmesinden dolayı otistik çocuklarda yunus terapisine erken yaşta başlamanın önemli olduğunu ifade etti.

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