Enfeksiyon ellerde!

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, “Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak olması, beklenen kar yağışının gelmemesi ve ülkemizin hem Avrupa, hem Asya’dan gelen hava ve insan trafiğinin ortasında bulunması nedeniyle; üst solunum yolu salgınlarını bu yıl her zamankinden biraz fazla görüyoruz. Her ne kadar beslenmeye dikkat etmek, kalabalık ortamlardan uzak durmak, grip aşısı yaptırmak, maske kullanmak gibi önlemler bu hastalıklara yakalanmamakta faydalı olabilse de; en önemli risklerden biri eller!” diyerek uyarıyor.

AĞIZ VE BURUN ÇEVRESİNE BULAŞIYOR



Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, “İnsanlar ellerini bilinçli olarak kullanmadıklarında da eller hareket etmeye devam eder. Göz kırpmak, nefes almak gibi bilinç dışı refleks olarak ellerin en çok yaptığı hareket; yüze dokunmaktır. İnsanlar günde fark etmeden yaklaşık 500 kez yüzlerine dokunurlar. Her dokunmayla ellerindeki hastalık yapıcı organizmalar, yüze ve özellikle ağız-burun çevresine bulaşır” diyor.