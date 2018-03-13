Engelli adamın yüzü Yunusemre ile güldü

Yunusemre Belediyesi hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan tekerlekli sandalyeyi Fatih Mahallesi’nde geçirdiği hastalık nedeniyle yürüme güçlüğü çeken 56 yaşındaki Nevzat Harcay’a teslim etti.

Yunusemre Belediyesi Fatih Mahallesi’nde yaşayan kalp ve diyabet hastalığı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken 56 yaşındaki Nevzat Harcay’ın isteğine kayıtsız kalmadı. Yunusemre Belediyesi’ne başvuran Harcay’ın tekerlekli sandalyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim edildi. Hayırsever bir vatandaşın katkılarıyla tekerlekli sandalyesine kavuşan Nevzat Harcay, Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Artık rahatlıkla dışarı çıkabileceğini belirten Nevzat Harcay duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Yaklaşık 30 senedir şeker ve kalp hastalığım var. Komşularımız yardımcı oldu ve Yunusemre Belediyesi ekiplerine ulaştık. Belediye ekipleri düzenli olarak evimize gelip kişisel bakımımızı ve temizliğimizi yapıyor. Belediye ekiplerimizden tekerlekli sandalye talebimiz olmuştu kendileri talebimizi yerine getirdi. Allah Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’den ve emeği geçenlerden razı olsun.”

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer ise hayırsever vatandaşların katkılarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımında bulunduklarını vurgulayarak, bu konuda destekte bulunmak isteyen hayırseverlerin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabileceğini kaydetti.